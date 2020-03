Desde mercados hasta respiradores

“Vamos en $45.000 millones en ayudas y contando”: Andi

Camilo Vega Barbosa / @camilovega0092

Colombia enfrenta un reto sin precedentes por causa del coronavirus, pandemia que llevó al Gobierno a decretar el estado de emergencia y ordenar la cuarentena obligatoria en todo el país hasta el 13 de abril. Esta situación ha despertado la solidaridad del sector privado, pues desde que comenzaron a aumentar los casos de contagios varias compañías han anunciado iniciativas, que van desde donaciones de mercado hasta inversiones en respiradores mecánicos diseñados en Colombia. De hecho, algunas fábricas dejaron su producción habitual para empezar a elaborar alcohol, desinfectantes y otros artículos médicos para abastecer a clínicas y hospitales. (Lee también Medidas empresariales para enfrentar la crisis del coronavius)

Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi), gremio que genera más de cinco millones de empleos formales (directos e indirectos), explica las iniciativas que lidera el gremio para enfrentar los efectos económicos y sociales del coronavirus.

¿Cómo están enfrentando la emergencia?

Tenemos cuatro objetivos. El primero es la protección de la salud, en donde apoyamos toda la red de clínicas, hospitales, laboratorios y farmacéuticas. El segundo es garantizar el abastecimiento. Para poder llegarles a 48 millones de colombianos, debemos tener una infraestructura muy robusta y segura en términos de su capacidad, para poder entregarle alimentos, medicinas, elementos de aseo e higiene a toda la población. También incluye servicios públicos, financieros y de telecomunicaciones. Lo cual es un reto enorme.

El tercero es proteger el empleo, y este sí que es complejo: significa tener el flujo para mantener los salarios y trabajadores incluso cuando las empresas no están operando. Y hay una muy buena parte de la economía que no está operando, todas las que no tienen que ver con abastecimiento están muy afectadas. Aun las empresas con grandes patrimonios necesitan vender para poder pagar su nómina.

Entonces, necesitan financiamiento.

El problema es que la banca y el sector financiero, al que acuden las compañías en estos momentos, se enfrentan a una economía que no está vendiendo. Un escenario extremadamente difícil en el que tenemos que trabajar de la mano del Gobierno para encontrar una solución. El empleo y los ingresos de los hogares deben ser una prioridad, debe estar incluso por encima de indicadores económicos como la regla fiscal.

¿Y dentro de la Andi se ha realizado algún pacto para evitar despidos?

Es una situación en la que es complicado hacer promesas. Pero nuestros afiliados han hecho declaraciones muy contundentes de que harán todo lo posible para evitar despidos. Nuestra principal prioridad es mantener el empleo, y en esto están enfocados los apoyos que le hemos pedido al Gobierno: tener la liquidez para mantener la nómina.

¿Y el cuarto objetivo?

Es despertar, materializar y coordinar la solidaridad de nuestros empresarios y de los colombianos.

¿Cómo están ayudando?

Sacamos una campaña que se llama “Unidos somos más país” en la que estamos trabajando en cinco líneas. La primera es un proyecto de la Universidad de Antioquia y Ruta N para producir en Colombia 2.000 respiradores mecánicos, y para esto hicimos una convocatoria en la que recogimos $10.000 millones en solo dos días ($9.000 millones los puso Postobón y $1.000 millones, Brinsa).

También lanzamos una campaña de algo que llamamos bonos solidarios, que buscan hacer transferencias monetarias de $100.000 a familias de poblaciones vulnerables para que puedan comprar lo que necesitan durante la emergencia, sobre todo alimento. En esto ya tenemos cerca de 10.000 de estos bonos que vamos a entregar con la ayuda de las alcaldías de doce regiones del país.

La tercera iniciativa está enfocada en dotar de unidades de cuidados intensivos de última tecnología a las entidades prestadoras de salud en Colombia. Tan solo en el Valle hemos logrado conseguir $2.250 millones. Entonces, estamos abriendo la convocatoria para conseguir más recursos para la red hospitalaria del país. De hecho, la otra iniciativa es vincular a las empresas a las iniciativas regionales por medio de las seccionales de la Andi.

Y estamos trabajando junto con la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd) y Abaco (la red de bancos de alimentos) para a llegar con mercados a poblaciones vulnerables. Estamos recibiendo donaciones de compañías: por ejemplo, Arroz Diana dará 875.000 libras de arroz, equivalente a lo que necesitan 500.000 familias por quince días. Y P&G dará casi $1.000 millones en jabones.

Entonces, ¿cuánto suman las ayudas hasta el momento?

Tan solo Promigás anunció que destinará $22.000 millones en apoyos a salud, alimentación y equipos de hospitales. Y se me había pasado mencionar que Terpel dará $500 millones para el combustible para los vehículos de la Ungrd. Entonces, ya deben ser más de $45.000 millones y contando; es decir, seguiremos buscando y coordinando con el sector empresarial más recursos mientras dure la emergencia. De hecho, queremos mantener este canal activo en caso de que se extienda la cuarentena o que haya más de estos periodos.