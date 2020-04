"The Walking Dead: World Beyond" lanza tráiler y anuncia el regreso de Rick Grimes

Andrew Lincoln es Rick Grimes en "The Walking Dead".

La pandemia por el nuevo coronavirus obligó a The Walking Dead a retrasar el final de su décima temporada. A la espera de nuevos capítulos, AMC lanzó un tráiler de World Beyond, segundo spin-off de la franquicia, que sorprendió con la aparición de Rick Grimes.

El teaser comienza recordando el rescate de Rick por un misterioso grupo conocido simplemente como CRM a principios de la novena temporada. Después se ve una escena de Fear the Walking Dead en la que Al se enfrenta a una persona que luce el mismo símbolo que los que se llevaron a Rick.

Finalmente, el clip ofrece un breve vistazo a World Beyond, uniendo las tres series bajo el mismo símbolo de la oscura organización. "Conoce la verdad The Walking Dead: World Beyond se estrenará a finales de este año", apunta la cuenta oficial de la serie en Twitter.

Estaba previsto que World Beyond se estrenara en AMC en abril, pero a raíz del brote de COVID-19 la serie se retrasó a una fecha no especificada de 2020. La ficción seguirá a la primera generación de niños que crecieron después del estallido del apocalipsis zombie.

AMC también está trabajando en una trilogía de películas protagonizada por Andrew Lincoln que mostrará qué ocurrió con Rick Grimes tras ser recogido por el misterioso helicóptero. Por su parte, Fear The Walking Dead lanzará su sexta temporada este año, aunque aún no tiene fecha fijada. Tampoco se sabe cuándo volverá la serie principal, que tiene pendiente de emisión su episodio 10x16.

