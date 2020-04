"Ya es hora de tener escenarios de contagio y de mortalidad planeados": funerarias

Representantes del gremio funerario aseguran que el Gobierno no maneja aún proyecciones de contagio y mortalidad. Piden con urgencia que se calculen esas cifras para poder planear y tomar decisiones lo antes posible.

En Colombia están aumentando las muertes por el nuevo coronavirus, como se sabía que pasaría. ¿Está preparada la red funeraria del país en caso de que ese número suba drásticamente?

Aún conociendo cuántas funerarias hay en el país, tampoco se va a tener una información certera sobre la capacidad de la cobertura porque se puede encontrar una funeraria que tenga ochenta carros y una que solo tenga uno. Entonces, se tendría que llamar a cada funeraria para determinar la capacidad de respuesta. Lo que sí es cierto es que, si hay mil lotes disponibles, se debe tener en cuenta que solamente se podrán adecuar cinco en el día y subiendo la capacidad, por ahí, a diez máximo. Pero la cobertura varía incluso entre funeraria y funeraria porque no todas tienen la misma capacidad. Hay cifras que no van a decir nada. Por eso es que el tema se vuelve tan complejo.

¿Cuál es la capacidad de la red funeraria en Antioquia?

En el área metropolitana de Medellín y contando dos hornos en Guarne y dos en Rionegro, tenemos 14 hornos que pueden tal vez subir un poco el ritmo.

¿Cómo se está preparando el sector ante esta emergencia sin precedentes?

Nosotros como sector estamos reuniéndonos casi todos los días, intentando verificar y determinar la capacidad de respuesta. En Colombia hay varias agremiaciones importantes, una que es Fenalco que es la federación nacional, otra que es Remanso que es una de las redes más grandes y la otra que es Red Exequial que es la otra red que agrupa las funerarias. El sistema de agremiación permite que las funerarias pertenezcan a dos agremiaciones, otras a uno y mientras tanto, hay unas que, incluso, no pertenecen a ninguna agremiación. Lo segundo que estamos haciendo es una provisión importante de insumos, de bolsa tubulares para la hemertización de 150 micras para cumplir con las disposiciones que hizo el Ministerio de Salud. Lo otro que hemos hecho es sensibilizar a los empleados porque se va a venir mucho trabajo y debemos tener el personal disponible para enfrentar esta situación. Estamos enlazados con el sector, hemos habilitado una ampliación de horario, principalmente en los hornos crematorios. Desde el sector funerario también se dieron unas recomendaciones en un documento que está sacando Fenalco a nivel nacional para facilitar el tema, pero una cosa es lo que ellos digan y otra es lo que nosotros estamos en capacidad de hacer.

¿Qué mejoraría la articulación entre el gremio y el Gobierno?

Lo que le estamos pidiendo a los entes gubernamentales es que nos puedan hacer un escenario, o varios escenarios. Ya es hora de tener, por lo menos, los escenarios de contagio y de mortalidad, por lo menos, planeados. Pueden ser tres: un escenario positivo, uno negativo y otro muy negativo. Esto ayudaría para que nosotros podamos decir: “Tranquilos, podemos con esto”.

¿El Gobierno no se ha comunicado con ustedes para definir estos escenarios?

No, en lo absoluto. Sin embargo, ellos se han comunicado muchísimo para socializar los videos informativos y han sacado muchos documentos sobre cómo nos deben entregar los fallecidos. Desde ese punto, la comunicación ha sido muy constante. Pero en cuanto a los escenarios, pues si ellos lo han planeado, no lo han comunicado o no nos han tenido en cuenta. Nosotros estamos en una incertidumbre impresionante, porque si nosotros sabemos, por lo menos, cuántos fallecidos tendríamos al día en el país, podríamos hacer algo y contar con más tiempo.

¿Se han hecho reuniones para establecer protocolos urgentes?

La última vez fuimos a una reunión con el Ejército y ellos dijeron: ¿para qué nos invitaron a nosotros? Y se les contestó que por lo que vemos en España y en Italia, las Fuerzas Militares tienen que guardar el orden público, pero también, una vez los muertos excedan la capacidad de evacuación, vamos a necesitar que los camiones del Ejército sean los que transporten los fallecidos. Ellos contestaron: ¿Sí? ¿Cómo así? ¿Y eso cómo lo hacemos? Estamos trabajando ni siquiera sobre supuestos, porque no hay una cifra de supuestos.

¿Cómo se manejaría la situación en Medellín?

En Antioquia tenemos 14 hornos con posibilidad de adecuar uno de mascotas. Cada horno podría cremar 12 cuerpos diarios. De acuerdo con las leyes, cada cuerpo debe durar dos horas en cremación. Si se hace una cosa así como burda de sacar y meter, estamos hablando de que podemos cremar 168 cuerpos diarios aproximadamente. Estos hornos creman 50 cuerpos diarios en situaciones normales. O sea, la capacidad sí podría subir. Sin embargo, voy a ser cruda. Medellín, el área metropolitana, tiene la capacidad con 100 muertos de COVID-19 diarios, además de los muertos de todos los días. Más de 100 nos pueden colapsar.

En las grandes urbes, que la capacidad se supone es buena, ¿en un escenario de más de 100 muertos por COVID-19 se desbordaría?

Esa capacidad pensamos que podemos tener en Medellín. En Bogotá no puedo decir, pero incluso, puede ser menor porque en Bogotá hay menos hornos. El llamado es a que por favor hagamos unos planes con unos escenarios para poder hacer una planeación de respuesta.

¿Han recibido orientación o peticiones por parte de las alcaldías sobre esta gestión?

Sí, claro. El Ministerio de Salud sacó un documento, de ese documento se generó también el documento de cómo debemos manejar los cadáveres de COVID-19 y ya cada entidad gubernamental, municipal y departamental sacó sus respectivos documentos. Ellos nos dieron unos lineamientos de cómo debemos hacer esto. Están tratando también de construir esa base de datos de esa capacidad de instalada, pero es una tarea compleja porque no hay una cosa que nos agremie a todos y se pueden tener 70 funerarias acá, pero no todas tienen la disposición o los alcances.

¿Hay algunas zonas del país donde la cobertura esté debilitada?

Claro, todo lo rural. Empezando porque no tienen crematorios y las disposiciones de los fallecidos tienen que hacerse en unas bolsas hermetizadas. En cuatro años, que es el tiempo que generalmente en el país se hacen las exhumaciones, tendremos que sacar esos fallecidos, que no van a tener una descomposición porque están hermetizados. Hay zonas en las que ni siquiera hay funerarias. Así como está el sistema de salud en el país, así estará el tema funerario. O sea, así como la seguridad a veces no llega, ni la Policía a veredas muy complejas y alejadas, pues yo creo que de la misma manera estamos afrontando el tema de la muerte.

¿Cómo ha contribuido el gremio en estas regiones del país?

Lo hemos enfrentado, porque muchas veces en muchos municipios donde hay un fallecido de forma violenta solo hay un fiscal o ni hay fiscal, mucho menos tienen un carro la Fiscalía o la Policía y son las funerarias las que tienen que hacer las evacuaciones de los fallecidos violentos para que se les haga su proceso de necropsia en hospitales o en cementerios que tengan morgue. Entonces. claro, toda la parte rural de Colombia enfrentará dificultades con el tema de evacuación de fallecidos, sobre todo.

