Ya son 10 los departamentos en los que se aplica el toque de queda

* Redacción Nacional

Córdoba, Cundinamarca, Magdalena, Meta, Quindío, Santander, Sucre y Valle del Cauca son los departamentos que a la fecha han decretado toque de queda para evitar la propagación del coronavirus.

Nicolas García, gobernador de Cundinamarca, anunció que la medida busca proteger a la población del Covid-19. La restricción en ese departamento inicia desde las 09:00 p.m hasta las 05:00 a.m, el decreto se da luego de que Cundinamarca declaró calamidad pública por el virus. Entre las desiciones que tomó García está el aplazamiento de las elecciones atípicas de alcaldía en el municipio de Sutatausa.

Hemos decidido instaurar toque de queda de 9 p.m. a 5 a.m. en todo el Departamento. Debemos ser conscientes de que este no es un momento de vacaciones, estamos ante una situación que necesita de toda nuestra responsabilidad y cuidado. — Nicolás García Bustos (@nicolasgarciab) March 17, 2020

El gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, anunció las medidas que se tomarán en el departamento para evitar el contagio del coronavirus. Una de las estrategias será el toque de queda nocturno que empieza a las 07:00 p.m y va hasta las 06:00 a.m, de lunes a domingo.

Benítez anunció que la Fuerza Pública será clave para garantizar el cumplimiento de la medida, pues se establece este horario para evitar la realización de rumbas nocturnas, y aglomeraciones que pongan en riesgo la salud de los cordobeses. También quedaron suspendidos todos los eventos culturales y festividades como las fiestas de corralejas en Cotorra (Córdoba), y el tradicional Festival del Burro en el municipio de San Antero.

Durante el consejo de gobierno conjunto el Gobernador @orlandobenitezm y el Alcalde de Montería @caordosgoitia tomaron varias medidas para la prevención del #Covid19 Algunas de ellas son (Abrimos Hilo) — Gobernación Córdoba (@GobCordoba_) March 16, 2020

También le puede interesar: "Tenemos un mensaje muy simple para todos los países: hagan pruebas, pruebas, pruebas": OMS

La Universidad de Córdoba en Montería pondrá a disposición el instituto de investigaciones biológicas del trópico para realizar las muestras correspondientes a posibles casos de Covid-19.

Ante el anuncio del presidente Duque, de adelantar las vacaciones y empezar con clases virtuales, el mandatario de Córdoba explicó que será suspendida la ejecución del Plan de Alimentación Escolar (PAE) hasta nueva orden.

También le puede interesar: Nuevos casos de coronavirus en Colombia: van 54 confirmados

Quindío es otro de los departamentos donde se decretó toque de queda en sus 12 municipios. En ese departamento la medida comienza a las 10:00 p.m y acaba a las 04:00 a.m, de lunes a domingo.

️COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA️Se muestran a continuación las medidas de contingencia que llevaremos a cabo en el departamento. pic.twitter.com/4iILzhKGls — Gobernación del Quindío (@QuindioGob) March 16, 2020

El gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, también se unió al toque de queda nocturno. La medida empieza a regir desde el17 al 30 de marzo, en los horarios de 08:00 p.m a 04:00 a.m. Caicedo declaró calamidad pública en esa región; como también exhortó a las entidades bancarias y privadas a extender los plazos de las obligaciones de pagos de los usuarios.

Juan Guillermo Zuluaga, gobernador del Meta, también anunció las restricciones de ley seca y toque de queda de 8 p.m. a 5 a.m. en todo el departamento por dos semanas.

¡Toque de queda y ley seca en el Meta!



La medida regirá desde hoy, entre las 8pm y las 5am, durante las siguientes dos semanas, como medida transitoria para contener la propagación del #Coronavirus. Pido a mis paisanos comprensión y acatar las medidas por el bienestar de todos. pic.twitter.com/wo3aLUpU7X — Juan Guillermo Zuluaga (@JuanGZuluaga) March 16, 2020

En Santander, el gobernador Mauricio Aguilar anunció un toque de queda desde las 10:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. que entrará a regir desde el 17 de diciembre. Juan Carlos Cárdenas, alcalde de Bucaramanga, también implementará la medida de toque de queda en la ciudad y estará coordinada con la decisión tomada por el departamento. En la capital de Santander esta restricción aplicará para los menores de edad las 24 horas del día, quienes solo podrán movilizarse en compañía de un adulto.

Desde el 17 de marzo, iniciará a regir el toque de queda desde las 10:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. para el departamento, esta medida será para todos los ciudadanos buscando la protección y la salud de las familias santandereanas.#UnidosParamosElCoronavirus pic.twitter.com/1X6TbS8pUP — Gobernación de Santander (@GobdeSantander) March 16, 2020

El gobernador de Sucre, Hector Espinosa, informó que habrá toque de queda desde las 8:00 p.m hasta 06:00 a.m en todo el departamento. Desde el Valle del Cauca, la gobernadora Clara Luz Roldán, informó que se implementará toque de queda y ley seca para jovenes menores de 24 años y mayores a 60, de 09:00 p.m a 05:00 a.m. "Esto es una medida para prevenir la vida de los vallecaucanos", dijo Roldán.



La gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, también anunció el toque de queda para ese departamento. La medida entrará en vigor desde la noche del 17 de marzo hasta nueva orden. La restricción de movilidad será entre las 8:00 pm y las 5:00 am. Por ahora, esta medida no tendrá efecto en Barranquilla.

#ATENCIÓN



A partir de esta noche y hasta nueva orden, se decreta toque de queda en los municipios del Atlántico de 8:00 pm a 5:00 am.#QuédateEnCasa es la mejor opción para contener la propagación del #Covid_19 — GobernaciónAtlántico (@Gobatlantico) March 17, 2020

El gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano, decretó el toque de queda en todo el departamento hasta el 24 de marzo, con posibilidad de ampliar ese plazo. La prohibición será desde las 9:00 de la noche hasta las 4:00 de la mañana. Además, los menores de 18 años y los mayores de 60 tendrán restricciones de movilidad durante las 24 horas del día. Junto con esta medida, también se estableció la ley seca que será desde las 6:00 de la tarde hasta las 6:00 de la mañana. El mandatario de este departamento advirtió que quien no respete estas directrices podrá ser multado con 32 salarios mínimos diarios legales vigentes.

En Neiva habrá toque de queda de 8 de la noche a 5 de la mañana desde el 17 de marzo hasta el 1 de abril, según lo decretó el alcalde de la ciudad, Gorky Muñoz. Esta medida podría ser prorrogada si continúa la emergencia. Asimsimo, en Pasto, la alcaldía decretó toque de queda desde las 10:00 p.m hasta las 05:00 a.m, medida que rige hasta el 23 de marzo.



En Manizales, la alcaldía informó que se prohibirá la movilidad de todas las personas a partir del 17 de marzo hasta el lunes 23 de marzo entre las 7:00 de la noche y las 5:00 de la mañana. Esta medida regirá las 24 horas para los menores de 18 años y los adultos ​mayores de 60 años.

Las entidades de salud en Colombia han informado que hay 57 casos de Covid-19. Las medidas tomadas por el gobierno Nacional y los gobiernos locales se deben a protocolos de prevención para evitar mayores contagios.

Entre tanto, la alcaldesa de Bogotá anunció que el primer caso de Covid-19, confirmado en una joven colombiana de 19 años, fue superado porque la persona siguió las indiciaciones de aislamiento y se curó. Las autoridades de salud invitan a los colombianos a ser conscientes y poner en práctica las recomendaciones como no salir de casa, lavarse las manos cada tres horas, usar tapabocas y evitar aglomeraciones.

También le puede interesar: En Colombia se prohibirán reuniones de más de 50 personas por coronavirus