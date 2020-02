¡Corte Constitucional, la reivindicación de las mujeres como ciudadanas plenas está en sus manos!

Por: Luz Ángela Gómez Jutinico y Daniela Paola Lugo Guevara*

Magistradas y magistrados de la Corte Constitucional, llegó el momento de cumplir con los compromisos internacionales de dar a las mujeres el derecho humano a la dignidad, a decidir sobre sus cuerpos. No es tiempo de utilizar prejuicios personales, ni reflexiones metafísicas sobre la decisión de las mujeres de abortar. No es confiable para la sociedad una Corte Constitucional que refleje posturas personales y no sea guardiana de los compromisos internacionales que el Estado colombiano ha integrado a su ordenamiento jurídico.

Colombia adoptó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW). Ello implica, no sólo el cumplimiento de su articulado, sino también de las recomendaciones que el comité de la convención realiza en materia de aborto, que por cierto ya son muchas. Algunas, por ejemplo, se encuentran contenidas en el informe relativo a la Argentina No. 6 de 2010. El comité le recuerda a los Estados partes que “debería enmendarse la legislación que castigue el aborto a fin de abolir las medidas punitivas impuestas a mujeres que se hayan sometido a abortos”, de acuerdo con la recomendación general Nº 24, La mujer y la salud, (20° período de sesiones, 1999), párrafo 31 inciso c).

También el mismo comité ha condenado la negativa de un Estado parte a prever la prestación de determinados servicios de salud reproductiva a la mujer en condiciones legales, toda vez que resulta discriminatoria. Y ha establecido que no puede negarse la práctica de un aborto, ni siquiera por razones de conciencia. En estos casos deben adoptarse medidas para que remitan a la mujer a otras entidades que prestan esos servicios. CEDAW, La mujer y la salud, recomendación general Nº 24 (20° período de sesiones, 1999), párrafo 11.

El comité ha reiterado en las observaciones que los Estados deben procurar la aplicación de medidas para impedir la coacción con respecto a la fecundidad y la reproducción, para asegurar que las mujeres no se vean obligadas a buscar procedimientos médicos riesgosos, tales como los abortos ilegales, por falta de servicios apropiados en materia de control de la natalidad. CEDAW, La violencia contra la mujer, recomendación general Nº 19 (11º período de sesiones, 1992), párrafo 24, numeral m).

La Corte Constitucional tampoco puede desconocer las obligaciones derivadas de las recomendaciones generales que ha realizado el Comité de Derechos Humanos en sus decisiones, en varios casos en los que el Estado se ha negado a la práctica del aborto en causales establecidas en las legislaciones ha considerado esta conducta como trato cruel, inhumano y degradante que afecta la integridad física y mental de la mujer. (Comité DDHH, caso V. D. A., CCPR/C/101/D/1608/2007).

También el mecanismo de seguimiento de la Convención Belém Do Pará (MESECVI), en el informe hemisférico Nº 1, año 2008, estableció que existe una forma de violencia de género cuyo origen es la negación de importantes derechos humanos vinculados a los derechos a la vida, salud, educación, seguridad personal, a decidir sobre la vida reproductiva, a decidir el número de hijos e hijas y cuándo tenerlos, a la intimidad y la libertad de conciencia y de pensamiento de las mujeres, entre otros derechos. Ha reiterado este organismo de vigilancia internacional que en legislaciones en las que los derechos sexuales y reproductivos no son protegidos ni reconocidos se puede incurrir efectivamente en graves violaciones.

También ha establecido el riesgo y el peligro que sufren en mayor medida las mujeres que se encuentran en condiciones más vulnerables: mujeres pobres, jóvenes, y mujeres de los sectores rurales, respecto a quienes el acceso a la salud es un grave problema y deben recurrir a prácticas insalubres y peligrosas.

Respetadas magistradas y magistrados, esta es una oportunidad histórica, única de reivindicar la dignidad de las mujeres colombianas, de reconocer las opresiones y las asimetrías que han existido respecto de la decisión sobre sus cuerpos. Es una causa justa despenalizar el aborto del código penal colombiano, es momento de interiorizar y aplicar el corpus juris internacional en materia de protección de los derechos de las mujeres.

Es momento de hacer frente a un movimiento global que reclama de sus jueces un comportamiento ético, que esté a la altura de las demandas sociales en materia de protección, que no promueva estereotipos sobre lo que deben ser o no las mujeres y sobre lo que deben o no decir. Es momento de la ciudadanía plena para las mujeres, es momento de eliminar prácticas que ponen en peligro sus vidas o que las condenan a sufrir diversas formas de violencias.

¡No puede ser que en este país sobrevivir a un aborto sea un privilegio de clase!

*Luz Angela Gómez Jutinico. Docente Investigadora de la Universidad Libre, líder del proyecto “Caracterización de la violencia contra las mujeres. Una mirada desde los estándares internacionales de protección.” y directora del semillero Equidad y Género.

*Daniela Paola Lugo Guevara. Estudiante de cuarto año de Derecho de la Universidad Libre. Integrante del semillero Equidad y Género, adscrito al centro de investigaciones socio jurídicas de la Facultad de Derecho.