Faltan menos de 5.000 metros cúbicos por remover de la vía al Llano

Redacción Economía.

Este miércoles fueron removidos 4.770 metros cúbicos de material de la calzada en la zona del kilómetro 58 de la vía al Llano, punto crítico que ha mantenido incomunicadas a la capital del país y la del departamento del Meta por vía terrestre.

Así lo informó el Ministerio de Transporte, que explicó que la remoción logró comunicar los dos frentes de obra de la vía Bogotá - Villavicencio. "Ahora bien, el volumen de material que resta por retirarse del corredor es de aproximadamente 4.955 metros cúbicos. Durante este jueves, se adelantan obras de limpieza de la vía y se continuará con el cargue de material en Quebrada Seca".

Se espera que todo el material sobre la vía sea removido este jueves. Luego de eso, "se procederá a ejecutar tres actividades: 1) Obras provisionales en el corredor para garantizar la seguridad y movilidad, las cuales están enfocadas a la construcción de tablestacado metálico. 2) Tratamientos de estabilización en la ladera de la montaña del kilómetro 8. 3) Verificación de alternativas y diseños para la solución definitiva de movilidad: a) Viaducto de 790 metros de longitud en tipología de puente en voladizos sucesivos por la margen derecha del río Negro. b) Túnel falso sobre el alineamiento actual de la vía. c) Otras alternativas que serán planteadas por los expertos independientes que el Gobierno Nacional ha convocado", detalló la cartera de Transporte.

"Estas obras son de vital importancia ya que nos permitirán proteger a los usuarios de la vía. En ese sentido, quiero manifestar que no vamos a abrir inmediatamente el corredor y les pedimos a los usuarios y habitantes de la zona que no pasen por allí porque aún no es seguro”, indicó la ministra Orozco.

El cierre definitivo de la vía fue ordenado el 14 de junio. En 54 días de trabajo de remoción ha habido rendimientos picos de hasta 6.600 metros cúbicos diarios removidos de material, según el Ministerio. "De los 54 días transcurridos, solo en tres no se realizó cargue de material por cuenta de mantenimiento de equipos y por compensatorios de los operarios", añadió.

"Tan pronto terminen las obras provisionales, se podrá dar apertura a la vía Bogotá – Villavicencio bajo condiciones de condiciones de seguridad como se ha manifestado desde el primer día", concluyó la cartera.