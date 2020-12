El ranking lo encabeza una producción de amores y odios. En la lista difundida por el portal Digital Spy también está la historia inspirada en la novela de Walter Tevis.

1. La Casa de Papel

65 millones de espectadores certifican el éxito mundial protagonizado por Úrsula Corberó y Álvaro Morte. El éxito de los ladrones con nombres de ciudades es una mina de oro de la que Netflix extrae temporadas y temporadas. A la espera de otro estreno en 2021, La Casa de Papel puede estar tranquila en la cima del ranking. Seguramente seguirá liderando.

2. Tiger King

Ocho episodios bastaron para conquistar a la exigente audiencia que siguió a ritmo de crispetas y bebida las aventuras del domador de tigres en un rocambolesco zoológico estadounidense. Es una de esas series en las que la realidad supera con creces la ficción. El final inesperado pone un diamante final (punto final) a una producción seductora e inolvidable.

3. Gambito de Dama

La novela escrita por Walter Tevis tiene su versión en la pantalla chica. De octubre a la fecha 62 millones de espectadores siguen de cerca a Beth Harmon, la brillante jugadora que es interpretada por Anya Taylor-Joy. Gambito de dama es particularmente adictiva por los conflictos que rodean a la protagonista.

4. Jugando con fuego

Un reality recrea un paraíso poblado por mujeres y hombres con cuerpos y caras hegemónicas. El chiste de la producción, que tiene 51 millones de espectadores, está en las pruebas que deben superar los participantes para evitar las garras del deseo. Sí, de evitar una relación se trata. Es ideal para los amantes de este formato.

5. Ratched

¿Quieres saber lo que pasa en las paredes de un hospital psiquiátrico? 48 millones de espectadores han dicho sí a los ocho episodios que componen la serie de terror. La actriz Sarah Paulson le da vida a la enfermera Mildred Ratched.

Bonus track

6. The umbrella academy

La segunda temporada recibió el mismo entusiasmo que la primera, por eso habrá más de la familia Hargreeves en 2021. Basado en un cómic homónimo, la serie explora los enfrentamientos fraternos de los superhéroes The Spaceboy, The Kraken, The Rumor, The Séance, The Boy, The Horror y White Violin, que están unidos por una causa: la muerte de su padre.

7. Yo nunca

No puede faltar un relato que cautive a los adolescentes. Yo nunca mezcla colegio, conflictos familiares y desafíos adolescentes a través de su protagonista Devi, que quiere ser reconocida en la escuela que parece acogerla. De lo que se da cuenta el espectador es que todo lo que brilla no necesariamente es oro.