Si todavía no sabes por donde empezar, compartimos algunas novedades que se consiguen en las principales librerías del país. En nuestra lista hay literatura juvenil, testimonial y algo de bienestar interior.

1. Vida después de la muerte, de Esteban Cruz Niño (Ediciones B)

En este volumen, Esteban Cruz reúne testimonios de personas que aseguran haber estado en las fronteras de la vida y la muerte, y han regresado con recuerdos enigmáticos y luminosos; leyendas de la cultura popular sobre espíritus y aparecidos, y registros históricos sobre lo que puede suceder después de la muerte, para que el lector saque sus propias conclusiones. El autor no pretende encontrar verdades absolutas sobre el más allá, sino presentar, con rigor periodístico, varias de las posturas que existen alrededor de este tema. Todas las experiencias cercanas a la muerte relatadas en este libro son muy distintas entre sí, pero tienen un punto en común: los entrevistados coinciden en que después de la vida existe un camino plácido y esperanzador.

Incluye testimonios de Ernesto Samper Pizano, J. J. Benítez, Antonio Navarro Wolff, Juan Manuel Correal y Fabiola Posada, entre otros.

2. El Ickabog, de J.K. Rowling (Salamandra)

El reino de Cornucopia era el más feliz del mundo. Tenía oro en abundancia, un rey con unos bigotes magníficos y un montón de carniceros, reposteros y queseros cuyos exquisitos productos hacían que la gente bailara de júbilo cuando los comía. Todo era perfecto, excepto Los Pantanos, la región del norte donde, según la leyenda, vivía el terrorífico ickabog. Sobre ese monstruo, cualquiera con un poco de cabeza sabía que no era más que una fábula que los padres utilizaban para que los niños se portaran bien. Aunque lo extraño de las fábulas es que a veces cobran vida propia... Pero ¿puede una leyenda derrocar a un rey amado por su pueblo y destruir un reino feliz? ¿Puede embarcar a dos chicos valientes en una aventura que no han buscado y ni siquiera imaginado? Si crees que tienes suficiente valor, adéntrate en las páginas de este libro para averiguarlo... Una preciosa edición en tapa dura ilustrada a todo color con los dibujos de los jóvenes ganadores del concurso de dibujo de El ickabog, perfecta para compartir y regalar.

3. ¿Qué harías si no tuvieras miedo?, de Borja Vilaseca (Debols!llo)

Si quieres conocer el mercado laboral que se avecina, léete este libro.

Si quieres sobrevivir y prosperar en la nueva era, ponlo en práctica.

El mundo para el que fuimos educados está dejando de existir. Las reglas del juego económico han cambiado. Somos una generación de transición entre dos eras: la industrial/analógica y la del conocimiento/digital. De ahí que no nos quede más remedio que reinventarnos, cuestionando las viejas creencias y consignas con las que fuimos condicionados. En caso de no hacerlo, pronto quedaremos obsoletos y nos quedaremos fuera del mercado. Lo más difícil consiste en vencer el miedo al cambio. Irónicamente, evitar el riesgo y permanecer en nuestra zona de comodidad es lo más arriesgado que podemos hacer. Ha llegado la hora de saltar al vacío y emprender la travesía por el desierto, descubriendo de qué manera podemos desarrollar una profesión útil, creativa y con sentido que aporte mucho valor añadido. Solo así lograremos gozar de ingresos económicos abundantes y recurrentes en esta nueva era.

4. Wayward Son, de Rainbow Rowell (Alfaguara)

Se suponía que la historia había terminado.

Simon Snow hizo todo lo que se suponía que tenía que hacer. Venció al villano. Ganó la guerra. Incluso se enamoró. Ahora sigue la mejor parte, ¿cierto? Ahora sigue el felices para siempre# Entonces, ¿por qué Simon Snow es incapaz de levantarse del sillón?

Lo que necesita, según sus amigos, es un cambio de panorama. Sólo necesita verse a sí mismo bajo una nueva luz... Esa es la razón por la que Simon, Penny y Baz terminan en un convertible vintage, atravesando el oeste de Estados Unidos. Encuentran aventuras, por supuesto (dragones, vampiros, seres con cabeza de zorrillo que cargan escopetas). Y se pierden. Se pierden tanto que comienzan a preguntarse si, para empezar, alguna vez supieron hacia dónde se dirigían...

5. Cultura Positiva, de Juan Berteaux (Montena)

Para que te acerques a la luz que te hace brillar.

Para que quieras a quien te espera en el otro lado del espejo.

Para que inventes nuevos colores para pintar tu vida.

Para que alejes lo negativo y dejes entrar las buenas vibras.

Para que descubras nuevas maneras de ser feliz.

Para que encuentres el lado bueno de las tus cosas.

6. Yo soy Sofía Castro…, Y dicen que soy boba, de Sofía Castro (Montena)

Este es el primer libro de una de las creadoras de contenido más influyentes y queridas por el público latinoamericano. Hoy cuenta con más de 8 millones de suscriptores y, además, es una estrella en Tiktok. Ella lo explica así: “sin story times, sin vídeos de YouTube y sin límite de tiempo para contarles todo. Hay cosas de mi vida que no he sido capaz de decirles en mi canal. Desde dramas de mi adolescencia, los sufrimientos del primer amor y mi pasión por la música, hasta la búsqueda de mi propia voz, mis inicios en YouTube, el bullying que me hicieron y# también la muerte de Ringo. Todo eso y más lo van a leer aquí. Les prometo que en estos capítulos van a conocer a la Sofía más real”.