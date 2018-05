6 tips para vestirse en días de lluvia

María Angélica Camacho

En temporada de lluvia pensamos que la moda pasa a un segundo plano y nuestra prioridad es resguardarnos del frío y del agua, pero no tiene que ser así. ¡Pon atención a estos consejos!

Por esta época llega una leve lluvia sin avisar un día y al momento cae un aguacero que no entendemos. Por esto la diseñadora huilense Johana Cano nos compartió algunos consejos para no perder el estilo en estos días en los que del cielo cae agua.

Si no sabes que ponerte porque en la mañana mientras tomas tu café está haciendo un divino, pero es probable que en un par de horas la temperatura baje, y es de esos días en los que pasamos por todas las estaciones, no te preocupes. La lluvia es la mejor excusa para arriesgarnos a la hora de vestir, así que es la época ideal para lucir nuestra creatividad y aprovechar las prendas que tenemos en el closet.

En cada temporada siempre está el ‘Must have’, es por esto que las botas, los abrigos, los sacos son los imprescindibles en estos días.

1. Proteger los pies de la lluvia es nuestro objetivo. Si amas las baletas o mules seguramente cuando llegues a la oficina tendrás los pies mojados, es por esto que las botas de caña alta o media o botines en materiales impermeables o semi serán una excelente alternativa. Sin duda unas wellies serán tu mejor apuesta.

2. En la batalla contra el frío y el agua el abrigo será tu mejor aliado. Además de resguardarte de los refriados dará a tu outfit un look muy estilizado, lo puedes complementar con una pashmina. El ‘trench coat’ o gabardina militar debe ser más que una prenda. Los días de lluvia no tienen que ser grises ponle color con este abrigo.

3. Para un look más descomplicado, lucir pantalones. Un pantalón skinny o pitillo más arriba del tobillo será ideal para lucir tus botas. Aléjate de los boyfriend jeans o de las botas más anchas. Combinalos con un saco de lana no tan grueso y termina el outfit con un abrigo no muy pesado.

4. La norma principal es vestirse en capas. Probablemente te desespere el que el clima sea bipolar y te agobie las mañanas porque no sabes que usar. El truco está en vestirse por capas, esto ayudará a pasar de manera triunfante las estaciones del día. Las más ligeras por dentro, como una blusa de tirantes, y las más pesadas por fuera, como un cardigan y un raincoat.

5. Un peinado recogido es la mejor opción para el frizz que produce la lluvia. El mayor drama para esta época es nuestro pelo. Si fuimos al salón de belleza, enloquecerá y seremos leones marinos… pero lo mejor será no complicarnos y usar un peinado recogido. Una ponytail o un par de trenzas será la solución infalible.

6. Como en cualquier otra época, los accesorios son los que hacen que un outfit sea el hit. Para esta temporada de lluvias es importante usar complementos que sean lo más prácticos posible. Es así como los paraguas cumplen esta doble función, busca un par que sean coloridos. Si llevas paraguas, mejor optar por bolsos de correa o que puedas llevar colgados del brazo.