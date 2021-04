9 novedades editoriales para descubrir en abril

Presentamos libros de Grijalbo, Nova, Aguilar y Ediciones B. Ya están disponibles en las principales librerías del país.

El fin del alzheimer, el programa-Dr. Dale E. Bredesen: Grijalbo Vital

En El fin del Alzheimer, Dale Bredesen expuso la ciencia de­ trás de su revolucionario y novedoso protocolo, el primero en prevenir y revertir los síntomas de la enfermedad de Alzheimer. En esta ocasión, traza a detalle el programa que aplica con sus propios pacientes, en su consultorio. Es tan accesible que se puede modificar para cubrir las nece­sidades de cualquier persona, a cualquier edad. Lo que conocemos como enfermedad de Alzheimer es más bien una respuesta protectora del cerebro ante una gran variedad de agresiones: inflamación, resistencia a la insulina, toxinas, infecciones, niveles inadecuados de nutrientes, hormonas y factores de crecimiento. Pero gracias a la investigación cien­tífica del doctor Bredesen, hoy podemos descubrir exacta­mente que detonan esas agresiones y evitarlas al mejorar nuestra alimentación y estilo de vida. Con anécdotas inspiradoras de pacientes que ya han revertido su deterioro cognitivo y progresan de manera cotidiana, este libro brin­da una esperanza sin precedente para quienes padecen esta enfermedad, la cual ya ha dejado de ser mortal.

Ready player two-Ernest Cline, de editorial Nova.

Días después de ganar el concurso de Halliday, el fundador de Oasis, Wade Watts hace un descubrimiento que lo cambia todo. Oculto en las cajas fuertes de Halliday a la espera de que lo encuentre su heredero, se halla un avance tecnológico que volverá a cambiar el mundo y hará que Oasis se convierta en un lugar mucho más asombroso de lo que Wade habría imaginado.

Aparecerá una nueva misión, que volverá a poner en juego su vida y el futuro de Oasis, y el destino de la humanidad penderá de un hilo.

Todo lo puedes-Daniella Moscarella, de Aguilar.

En este libro, la autora —emprendedora, influenciadora y conferencista—, nos cuenta cómo, haciendo uso de plataformas digitales como Instagram y Facebook, y de otras innovadoras herramientas, se convirtió en una experta en traspasar las barreras que siempre aparecen al momento de crear empresa, como el miedo al fracaso, al cambio y a la quiebra, y se convirtió en una mujer fuerte, que toma decisionesy asume riesgos. Todo lo anterior, mientras ejerce como mamá.

¿Cómo lo hace y por qué? La respuesta está en estas páginas, una guía práctica en la que, entre muchas otras cosas, aprenderás a:

• Estructurar tu empresa y minimizar riesgos

• Conseguir el dinero para comenzar

• Validar tu idea a través de redes sociales

• Diseñar una estrategia digital

• Conocer tu mercado e incursionar en él

Allí dónde nace el día-Sarah Lark, de Ediciones B.

Islas Chatham, 1835. La joven moriori Kimi ha sido testigo directo de la invasión maorí de sus tierras. Dolorosamente, ha comprendido que las leyes de sus dioses no la pueden proteger ni de los maoríes, ni del hombre blanco. Tampoco el hombre cuyo hijo está esperando, podrá salvarla.

Al mismo tiempo, una joven alemana, Ruth, ha decidido viajar al fin del mundo detrás del sueño del hombre al que ama. Pero, ¿realmente merece la pena seguir los pasos de un hombre cuya lucha la mantiene siempre alejada de él?

Ambas mujeres deberán tomar las riendas de su destino y luchar por su futuro y su felicidad.

El huésped-KendyMadness: WATTPAD by MONTENA

Tener un huésped en casa nunca había despertado tantas emociones y...pasiones.

«Por un momento pensé que tener a un chico sexy en casa sería una buena historia para contar, pero eso fue antes de que me diera cuenta de su actitud arrogante. Noté su prepotencia desde que llegó, sabía que él no quería quedarse en nuestra casa.

De hecho, la misma noche en que llegó le dije a mi madre que me incomodaba su presencia, que no me inspiraba confianza. Y lo mismo con mi padre, pero ninguno de los dos me hizo ningún caso.

¿Qué había venido a hacer aquel intruso a mi casa? Y lo peor de todo... ¿por qué me resultaba tan irresistiblemente atractivo?»

Un océano ilimitado de la conciencia-Tony Nader, de Aguilar

«En este libro histórico, el Dr. Tony Nader presenta ideas que pueden cambiar el mundo.

Propone soluciones profundas a preguntas que han fascinado e intrigado durante mucho tiempo a filósofos y científicos. ¿Qué es la Conciencia, tenemos libertad? ¿Cómo sacar lo mejor de la vida, cumplir los deseos y crear paz y armonía entre los pueblos y las naciones?

Ofrece estas soluciones, basadas en un paradigma subyacente simple, que unifica la mente, el cuerpo y el medio ambiente en un océano de Ser puro, Conciencia Pura.

Una lectura obligada para cualquier buscador de respuestas a los misterios de la vida, a la verdad absoluta y última.»

Ciudad de medialuna, Casa de tierra y sangre 1-Sarah J. Maas, de Alfaguara infantil juvenil.

Bryce Quinlan tenía la vida perfecta, trabajando cada día y saliendo cada noche, hasta que un demonio asesinó a sus amigos y la dejó vacía, herida y sola. Cuando el acusado está entre rejas, pero los crímenes continúan, Bryce hará lo que sea para vengar sus muertes.

Hunt Athalar es un ángel caído, esclavo de los arcángeles a los que una vez intentó destronar. Sus brutales habilidades sirven ahora para un solo propósito: acabar con los enemigos de su dueño. Pero entonces Bryce le ofrece un trato irresistible: si la ayuda a encontrar al demonio asesino, su libertad estará al alcance de su mano.

Mientras Bryce y Hunt investigan en las entrañas de Ciudad Medialuna, descubren dos cosas: un poder oscuro que amenaza todo lo que desean proteger y una atracción feroz que podría liberarlos a ambos.

Con personajes inolvidables, un romance apasionado y una trama llena de suspense, la nueva novela de la autora bestseller Sarah J. Maas te sumergirá en una historia sobre el dolor de la pérdida, el precio de la libertad y el poder del amor.

El arte de engañar al karma-Elísabet Benavent: SUMA DE LETRAS

Después de vender más de 3.000.000 de ejemplares de sus novelas, Elísabet Benavent vuelve con El arte de engañar al karma, una novela donde despliega su virtuosismo narrativo, la magia para crear historias, con un estilo lleno de risas y lágrimas, en una novela sorprendente, llena de belleza y arte en la que las mujeres dejan de ser musas para ser creadoras. Y volar alto. Por encima de cualquier expectativa.

Meridia II, La ciudad oculta-P.C. Cuéllar, de Montena.

Esta es la segunda parte de la trilogía de fantasía romántica Meridia que sigue las aventuras de Antonia, una humana en una civilización oculta que ha desarrollado grandes niveles de tecnología. Tras haber descubierto que perderá todos sus recuerdos de Meridia cuando se vaya, Antonia decide hacer un trato con el mandatario: podrán seguir usando su sangre para crear el antídoto al veneno letal con el que sus enemigos los atacan solo si le permiten investigar el mineral que ha estado buscando y llevarse sus notas sobre el proceso al mundo de los humanos. Así, Antonia gana un par de semanas más en este nuevo país, pero ¿valdrá la pena perder casi un mes de recuerdos por investigar una roca? ¿Qué sucederá con la inminente atracción entre Antonia y Nicolás, el hijo líder de Meridia? ¿Saldrán a la luz nuevas leyes que impidan las relaciones entre humanos y meridios?