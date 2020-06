«A todas, no olviden gozarse esta experiencia» Paulina Vega, Señorita Colombia 2013

Las representantes entran en la recta final del Concurso de la belleza y la idiosincrasia de la mujer colombiana. Y en esta etapa les quisiera decir dos cosas que para mí son muy importantes y van de la mano:

La primera, no olviden gozarse esta experiencia cada minuto, cada segundo. Aprovechen absolutamente todo. Esta experiencia no se va a repetir nunca en sus vidas. No podría decir que tiene malos y buenos momentos porque, en mi experiencia, así lo fue. Siempre serán historias para contar, reírse y aprender; recuerdos inolvidables que nos hacen crecer como mujeres y como colombianas. Recuerden que lo más preciado de toda esta aventura es el proceso y no el resultado pues, sea cual sea el final, saldrán mujeres con un enriquecimiento increíble si lo saben aprovechar.

La segunda, igual de importante, es que vivan esta experiencia siendo auténticas. No olviden su esencia, su cultura, sus valores. Tienen la oportunidad de mostrarle a todo el país quiénes son en realidad, qué tienen para ofrecer, su posición y su pensamiento frente a muchas cosas, además de demostrarse a ustedes mismas la gran capacidad que tienen para ser personas con criterio, que saben lo que quieren y de qué forma lo quieren lograr. No dejen que su entorno las cambie. No se dejen influenciar por nada y por nadie. Ser originales es lo que vale en este concurso.

Por último, no me quiero ir sin darles las gracias por dejarme compartir con ustedes. De cada una he aprendido cosas buenas que nunca olvidaré. Les deseo lo mejor a cada una y, ya saben… ¡A divertirse!