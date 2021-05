Adamari López, ex de Luis Fonsi se divorcia de Toni Costa

Luego de 10 años de relación y una hija, la presentadora boricua Adamari López confirmó que se separó del bailarín español Toni Costa.

Tras varios rumores sobre una posible crisis matrimonial que enfrentaba la pareja, se dio a conocer por boca de la misma presentadora que sí pusieron punto final a su relación. Por medio de un video publicado en sus redes sociales, la ex de Luis Fonsi aseguró que “sé que es una noticia difícil de asimilar y de comunicar, pero como siempre he hecho y con la honestidad que me caracteriza prefiero que la escuchen de mí”.

Puedes leer: Así fue la celebración de cumpleaños de Archie, el hijo de Meghan Markle y Harr

Según Adamari, la decisión se dio porque ella se encuentra en una etapa de reflexión, llevando un estilo de vida saludable y poniendo como prioridad su bienestar y el de su hija.

Entre tanto, dejó abierta la posibilidad de una reconciliación, pues según ella, “después de casi 10 años de unión y de tener la dicha de juntos procrear a nuestra adorada Alaia, he decidido reevaluar nuestra relación y darnos un tiempo para ver si podemos rescatarla”.

Por su parte, Toni Costa se refirió a través de su cuenta de Instagram y aseguró que seguirán trabajando de la mano de Dios para recuperar su familia y tener un futuro juntos. “Con todo el cariño, respeto, y agradecimiento que les tengo, les comunico que Adamari y yo estamos temporalmente separados”.

La historia de amor de Adamari de 50 años y Toni de 37 años de edad, comenzó en el 2011 cuando se conocieron en el programa ‘Mira Quien Baila’, donde eran pareja de baile. Para ese entonces, la presentadora y actriz ya se había separado del cantante Luis Fonsi, por lo que su corazón estaba abierto a darse una nueva oportunidad. Tras varios días de notar cierta química entre los dos, la pareja decidió iniciar un idilio de amor que duró 10 años y dejó a su pequeña hija Alaia de 6 años.

En el programa ‘Hoy día’ de este jueves, la presentadora rompió en llanto cuando su compañera le pidió que compartiera la noticia con todos los televidentes y amigos de esa casa informativa.

“Es un tema difícil de conversar y por el respeto a Alaia y a esa relación de padres que nos va a unir he encontrado la importancia de poner en primer lugar ante todas las cosas el bienestar de mi familia y esta es la decisión que he tomado”, fueron las palabras de la presentadora. (Minuto 1:13)

Te puede interesar: Natalia Durán reaprece luego de su primera cirugía para combatir el cáncer

En 2019 Adamari y Toni anunciaron su compromiso, pero debido a la contingencia por la pandemia del Covid 19 tuvieron que postergar la boda, hasta que, a principios de este año, al parecer, dieron el sí en una boda secreta y completamente íntima.

La pareja llegó a convertirse en una de las más estables y queridas del mundo del entretenimiento; por esta razón, la noticia de su ruptura temporal sorprendió a todos los fans que tenían la esperanza de que este amor triunfara por muchos años más.