Opinión

Algunas conclusiones deportivas y extradeportivas que deja Rusia 2018

Alberto Ochoa Mackenzie

Las conclusiones van una por una. No están organizadas en orden de importancia:

-Todo el mundo pidió vacaciones y se fue a Rusia, menos yo.

-Así tuviera plata para ir a un mundial, preferiría ir a un lugar donde no haya tanta gente.

-La camiseta de Colombia es la más linda del certamen.

-La selección de Rusia no es tan mala.

-Me hubiera gustado ver en la cita copera a Estados Unidos, Holanda e Italia (También le puede interesar ¿Nos gusta el fútbol porque es apasionante o porque la FIFA lo sabe vender?).

-Gustavo Alfaro sabe interpretar y explicar el juego, lo que lo convierte en un verdadero profesor. Podría escucharlo todo el día, pero solo a él.

-El VAR es lo mejor que le ha podido pasar al fútbol, así como la caída de Inglaterra contra Croacia en semifinales.

-El arranque del fútbol profesional colombiano produce angustia. De ver Francia vs. Bélgica a América de Cali vs. Leones dan ganas de repetirse Egipto vs. Arabia.

-Le voy a tener más fe a la reivindicación del entrenador José Sampaoli con Argentina que al mundial de 2022 en Catar.

-Falcao es irremplazable y quizás en un siglo la Selección volverá a tener a un crack como él.

-Otra conclusión es que Carlos Sánchez no tuvo una buena participación. Igual a él, a Yepes, Falcao, James, Ospina y Cuadrado los clonaría a escondidas para volver a tenerlos en el equipo.

-Ver un partido es perder el tiempo. Jugar FIFA 18 puede ser más productivo.

-Si Colombia jugara la final contra Francia, el presidente Santos nos dejaría mejor parados con el presidente Macron.

-Panini se equivocó mucho con los jugadores de Colombia. Todavía me cuesta creer que haya puesto en la lista a Giovanni Moreno, Yimmi Chará y Teófilo.

-Sería muy bacano ver a la presidenta Claudia López alentar a Davinson, Yerry, James y Duván en el mundial Estados Unidos 2026. La imagino como lo hace hoy la presidenta de Croacia con los suyos (También le puede interesar La presidenta de Croacia, una carismática hincha que no se cambia por nadie).

-Finalmente, Rusia 2018 sirvió para descubrir estas figuras de perfil bajo que pasan desapercibidas en los medios: Casper Schmeichel (Dinamarca), Jesús Gallardo (México), Luis Advíncula (Perú), Domagoj Vida (Croacia), Birkir Bjarnason (Islandia), Yossuf Poulsen (Dinamarca), Andreas Granqvist (Suecia), Mario Fernandes (Rusia), Thomas Delaney (Dinamarca), Carlos Salcedo (México), e Igor Akinfeev(Rusia).