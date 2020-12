Para la presentadora de televisión el 2020 es un año cargado de aprendizajes, en el que se abrieron puertas a pesar de la incertidumbre. Podrás encontrar su entrevista y otros temas en el número que circula en las principales librerías y supermercados del país.

Fue por un programa de televisión en 2005 que empezó a interesarse en la moda. Sin embargo, cada tanto su mamá cambia la versión de su historia. Tiene la prueba reina para afirmar que su hija siempre se ha interesado en lo que lleva puesto. Andrea dibuja una sonrisa al recordarla sacando el argollado álbum de fotos familiar. Ahí está la pequeña caleña de raíces caldenses posando con collares, aretes, ganchos en la cabeza y la mano en la cintura. Nostálgica, como si su madre tuviera razón, trae sus palabras omnipresentes: “yo no creo que tu teoría sea cierta, la moda siempre te ha gustado”.

Andrea Serna abre su corazón a los lectores de Cromos. Para hablar de su estilo inevitablemente recurre a su infancia, aunque ella insiste en que su pasión empezó en el lejano Factor X, programa en el que debutó en la conducción de producciones de gran formato. Desde entonces -han transcurrido 15 años- quiso tener el control de lo que vestía. Hoy deslumbra con atuendos clásicos en los que no falta el dinamismo. “Mi consejo es no intentar encajar en una tendencia global, por más furor que haya. No pretendo estar con todo lo que se está usando, es más lindo cuando llevo lo que está de moda de forma discreta. Dejo que llegue lentamente a mi estilo, sin transformarlo de un día para otro”, recomienda la conductora de programas como El Desafío, La agencia y El muro.

No solo comparte consejos a la hora de vestir. También habla de su faceta como diseñadora de reconocidas marcas, rol que la convierte en una mujer polifacética. Los proyectos para el 2021 están sobre la mesa. Mientras llegan, Andrea aprovecha diciembre para reflexionar sobre una pandemia que sorprendió a todos. “Plasmaré en una carta mi agradecimiento, porque fue un tiempo en el que pude compartir muchísimo más con mi familia. Pude gozarme a mi hija de manera diferente, el tema de tenerlos todo el día nos permitió a mi esposo y a mí entenderla de otra manera. Antes Emi se iba para el colegio, vivía sola su proceso académico y después para la casa quedaban algunas cosas y listo. Ahora podemos vivir y disfrutar esos momentos. La carta tendrá varios gracias porque tuvimos salud y trabajo”.

A su entrevista se suman otros artículos intersantes y útiles. En las páginas de la revista más antigua de Colombia están los peligros del poliamor, una descripción de los cretinos digitales y la historia de nueve celebridades locales e internacionales, que hablan de sus tradiciones navideñas y sus planes de fin de año.

