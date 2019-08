Así fue el regreso de "Betty" a Ecomoda

Redacción Cromos

Quizá es una de las novelas más famosas, no solo en Colombia sino a nivel mundial, fue escrita por el fallecido Fernando Gaitán y protagonizada por Ana María Orozco. Se estrenó en octubre de 1999 y hoy, 20 años después tiene al país paralizado con su recta final.

Tras varios capítulos filmados en la Heroica y que Beatriz Pinzón Solano tuviera un cambio extremo. Betty, hace su entrada triunfal a Ecomoda, en donde sus enemigas Patricia Fernández y Marcela Valencia quedaron atónitas con su cambio de look.

El fenómeno de Betty ha superado los niveles de reting del canal RCN, las redes sociales explotaron y así se manifestaron los colombianos que se quedaron la noche del viernes viendo a la fea más bella del país.

El capítulo es intrigante, no solo por el momento en el que se encuentra la novela, sino por los recursos técnicos que usan, como la cámara subjetiva. Es esa cámara que hace sentir al espectador como el persona, donde coinciden sus puntos de vista. Para esta escena no se su rostro, la cámara son los ojos de Betty. Lo que si podemos ver son las reacciones de las trabajadores de Ecomoda a su paso, impresionados por la belleza de esa mujer a quien no reconocen de inmediato.

Primero fue Wilson, quien no la reconoció. Después se encontró con Ana María y Freddy, quienes discutian. Solo hasta que Betty se presentó, ellos se dieron cuenta quien era.

Al subir por el ascensor, se encontró con Patricia Fernandez que tampoco la reconoció. Incluso no la quería dejar pasar a su cita con el doctor Roberto Mendoza, ya que era con otra persona. La última persona con la que se encuentra es Marcela Valencia, y al no encontrar a Betty, pregunta: "¿Ya llegó la estúpida de Beatriz o no?". "Marce, es ella", responde Patricia, y las dos se quedan mirando sorprendidas.

Cuando el plano cambia y Betty, finalmente es enfocada, responde: "Buenos días, doña Marcela". Así fue el regreso a Ecomoda.