3 signos del zodiaco que enfrentarán obstáculos del 16 al 21 de enero

Hay 3 signos del zodíaco que experimentarán una de las semanas más complejas del año, del 16 al 21 de enero de 2023, según expertos en astrología.

Según el horóscopo semanal es posible que sean más críticos consigo mismos, y vean que no están en el lugar que esperaban estar. Es probable que sientan más presión de lo habitual, y según el astrólogo José Castillo, “la responsable de esta incomodidad será la Luna, un astro que a lo largo de la semana formará aspectos con Urano, Marte, Saturno y Neptuno desencadenantes de pensamientos negativos que los harán perder la paciencia”.

No obstante, no hay que olvidar que apenas empieza el año, y que es válido ser compasivos con ellos mismos, pues todavía hay tiempo para trabajar en la metodología que van a aplicar este año. Igual, los anima a no arrastrar problemas del año pasado y tomar cartas en los asuntos que ya puedan ser enfrentados. Según Your Tango, los signos de Cáncer, Capricornio y Piscis enfrentarán más obstáculos en estos días.

Cáncer

Las personas del signo de Cáncer podrán tener algunos recuerdos y memorias intrusivas, no deseadas, durante esta semana. Intentará con todas sus fuerzas dejarlos atrás y olvidar, pero la realidad es que están más sensibles de lo normal. Habrá un aire de melancolía en el aire, especialmente en lo que tiene que ver con relaciones personales y propósitos laborales no cumplidos. Sin embargo, la buena noticia es que podrán superarlo rápidamente, y se les aconseja abrazarlo y dejar de resistirse para que pase más rápido.

Capricornio

Las personas del signo de Capricornio se darán cuenta de que están un poco desilusionados. Pensaban que en este punto, las cosas iban a avanzar mejor de lo que lo y hay muchos obstáculos que afectan su flujo de trabajo. El llamado es a actuar, y según el astrólogo José Castillo “necesitan superar los obstáculos rápidamente pues la vida para ustedes se está yendo como agua entre las manos. Lo que te hace disfrutar cada instante es sentirte productivo”. Así que, lo mejor, será no desanimarse y ponerse manos a la obra.

Piscis

Las personas del signo de Piscis pueden llegar a sentir que en lugar de avanzar están retrocediendo. Esta energía puede ayudarlos a resolver algunos pendientes que tienen desde el 2022, por lo que la llamada es utilizar este utlimátum universal para cerrar temas pendientes y agarrar la energía disponible como un impulso para avanzar hacia adelante.

