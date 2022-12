4 signos que te enamoran pero no te corresponden

Muchos de estos signos ni siquiera son conscientes de que sus actitudes y comportamientos afectan o conquistan a los demás, pueden convertirse de a poco en alguien importante sin darle mucha trascendencia.

Por esto, los signos del zodiaco que suelen enamorarte, pero no te corresponden, también son los mayores rompecorazones de la astrología. Si das con alguno más irresponsable, quizás podrían jugar con tus sentimientos. Muchos sencillamente no se dan cuenta, así que no te ilusiones antes de tiempo, ve paso a paso y evita una decepción amorosa.

Sagitario

Los sagitario son los que más enamoran. Según el astrólogo Jose Castillo, “es un signo encantador que le resulta fácil enamorar. Combina sus emociones con pasión, y si agregamos a la fórmula su espíritu aventurero, hacen en el papel un buen prospecto”, le cuesta el compromiso y el que no entiende su libertad puede hacerlo sentir atrapado o presionado y eso hace que todo colapse. Antes de eso, gusta de los amigos, las fiestas, las conexiones, y muchas veces puede tener un interés genuino de conocerte sin que implique un interés romántico. No te confundas, les gusta aprender de otros y poder conectarse con las personas, aprovecha su energía.

Géminis

Según el astrólogo Jose Castillo, un Géminis “tiene una personalidad voluble, casi imposible de descifrar. Al principio estarán animados contigo, pero días después pueden cambiar de opinión y pausar la relación. Esta inconsistencia lo hace un rompecorazones constante.” Es un signo curioso y cuando siente que el compromiso se interpone en su camino, prefiere terminar. Sus dos caras son tan diferentes que debes tener en cuenta las dos para hacerte una idea clara.

Aries

Es un signo que se enamora en un instante, y que atrae por montones a los demás, pero, como dice el famoso refrán: “lo que rápido sube, rápido baja”. Según el astrólogo Jose Castillo “su chispa puede extinguirse con la misma rapidez. Aries sabe cómo bajar las revoluciones y activar el freno de mano. Cuando siente que ha sido todo, no duda en irse a los brazos de otra persona”. Cuando eres su pareja es encantador, pero si pierde el interés se vuelve demasiado frío y despiadado, el corte es total y no da vueltas ni rodeos.

Acuario

Es uno de los más racionales y aunque no lo creas, sí, es de los que más enamoran. Su encanto tal vez sí radica en esa frialdad enigmática, muchos ni siquiera saben qué lleva por dentro y encontrarán paredes que pueden romper corazones. Para ellos terminar con alguien es un asunto de lógica: si hay dificultades se hace, aunque su corazón le indique lo contrario. Por eso son considerados como uno de los signos más desprendidos y rompecorazones.

