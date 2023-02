5 claves para enamorar a un Acuario

Acuario es uno de los signos más difíciles de conquistar, por su personalidad independiente y extravagante. Las personas que nacieron entre el 20 de enero y el 18 de febrero son acuarianas, su elemento es el aire y se caracterizan por ser personas desprendidas y racionales, y algo enigmáticas.

Te puede interesar: Los 3 signos más magnéticos del zodiaco

Por eso, muchos se rinden a la hora de conquistar a un Acuario. Sin embargo, aquí hay algunos tips.

¿Cómo son los Acuario?

Según el astrólogo José Castillo, los Acuario tienden a ser evasivos en el amor, disfrutan del coqueteo, pero tiende a ser temeroso del amor. No quiere someterse a la independencia y libertad de otros, y tampoco perder la suya, pero porque cuando se enamora, lo hace muy profundamente. Ahora bien, odia depender de otra persona, por lo que sí es un reto apostarle a una relación. De cualquier manera, cuando por fin se suelta y logra manejar sus miedos y entregar a otro, se convierte en un idealista y un romántico.

5 claves para conquistar a un Acuario

Según el astrólogo José Castillo:

1. No modifiques tu personalidad, sé auténtico

A los Acuario les gusta lo auténtico, no importa qué tan raro sea. Si es original, les interesa. Según Castillo, huyen de los estereotipos y son muy perceptivos a la hora de darse cuenta de quiénes dejan de ser quienes son con tal de gustarles o caerles bien. Si te mantienes fiel a ti, con seguridad, despertarás por lo menos su curiosidad.

2. Respeta su espacio

No atosigues ni exijas atención o acoses. Respeta el espacio del Acuario y sobre todo su independencia. Sus decisiones son suyas y no les gusta que nadie trate de controlarlos, ni de imponerles reglas y obligaciones a las malas. Afirma su elemento: el aire, déjalos volar tranquilos.

3. No seas deshonesto

Acuario no quiere personas falsas. Y según Castillo, Acuario se vincula más fuertemente con sus amigas/os porque necesita saber que puede confiar. Si no quieres ser solo su amigo o quedarte en la “friendzone”, no trates de manipular, gánate su confianza con paciencia pero sé honesto y abierto sobre tus intenciones y tu interés. Esto les puede gustar.

4. Encuéntrate con tu propia espontaneidad

Si te consideras una persona limitada, aburrida, o incómoda con la espontaneidad, esta tarea y esta pareja no son para ti. Para estar con un Acuario la espontaneidad es clave, y dejar a un lado lo materialista. No les importan los regalos costosos, pero sí las aventuras repentinas. Si no eres bueno para inventarte un plan espontáneo, practícalo, y en todo caso, lo importante es tener la disposición de decirle Sí.

5. Procura estar bien informado

Algo clave de Acuario es que además de ser inteligente, es también, en general, culto. Se interesa por información, historia, datos, noticias. Puede plantearte grandes preguntas y no estar bien informado te limitará en algunas conversaciones. Quiere, sin embargo, a alguien crítico con quien pueda discutir sobre los temas del momento. Si no quieres sentirte incómodo, al menos revisa un par de temas de relevancia actual.

Te puede interesar: Ritual para cerrar ciclos y empezar febrero con la mejor energía