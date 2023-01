Aries, Tauro, Géminis y Cáncer: escuchen y perciban las señales ocultas

El 2023 está volando, febrero se asoma y enero queda en el baúl de los recuerdos. Antes de leer tu signo, procura hacer un resumen y una evaluación del primer mes del año. Teniendo en cuenta tus conclusiones, podrás hacer cambios que serán claves para afianzar o torcer el rumbo.

Aries

Es hora de que priorices tus objetivos, de dejar de procrastinar. Por eso el consejo es puntual, de fácil ejecución si realmente quieres centrarte en ti: deja a un lado todo aquello que te distraiga, que te capte de lo verdaderamente relevante. Es el año para que seas como una esponja cuando hablamos de cultivar las habilidades. Busca refugio en los libros, verás que pronto recogerás los frutos del aprendizaje. Es muy probable que en el camino aparezca una oportunidad laboral, que seguro te hará crecer en todas las esferas. Un salto económico será esencial para que alcances tus sueños.

Tauro

Llevas muchos meses esperando que la balota de la fortuna caiga en tus pies. En ocasiones es necesario tener un poco de suerte, el azar no es patrimonio de nadie, aunque pareciera que sí, que tiene propietarios. El inicio del 2023 trae buenos augurios, el universo empezará a regalarte lo que buscas, por eso debes tener entre ceja y ceja tus metas, no renuncies a ellas, trabaja al menos una.

Si consideras menester buscar ayuda de una vidente, abre las puertas y las ventanas para que una te sepa guiar. Ojo, no debe ser cualquiera, evita las charlatanas que prometen esta vida y la otra. Esta consulta mantenla en secreto, si la compartes, quizás recibirás las críticas y las risas de tus familiares y amigos. Evita ese escenario.

Géminis

Aguza los sentidos, pues por fin habrá una manifestación que te iluminará el sendero. No te distraigas, la vida te está señalando por donde tienes que ir. Refúgiate en tu intuición, en esta ocasión no te fallará. El mensaje en clave, casi oculto, te servirá para resolver dudas financieras y amorosas. Por fin llega lo que estabas esperando. Abraza las certezas si quieres enfrentar a los fantasmas que te acechan. La vida te tiene muchos regalos, febrero será el heraldo de un año con más claros que oscuros.

Será fundamental que confíes en ti, deja el pesimismo a un costado y arriésgate a creer. El cielo te bendecirá con lo que quieres, puede ser a nivel sentimental o económico. Los brazos son para levantarlos.

Cáncer

Camino de espinas que no solo te van a abrir la piel. Una herida se puede gangrenar, por eso cuidado con las tentaciones, como se dice popularmente “calla esos ojos”. Estarás en peligro, detente un instante y enfría la cabeza. Un triángulo amoroso será letal, si lo tienes disuélvelo y, si no, pues evítalo a toda costa, porque se abrirá el telón y no habrá excusa ni santo que pueda salvarte.

Tienes lo que te mereces, si actúas bien, del cielo te caerán limones. Si lo haces mal, clavarás puntillas en tu corazón. Sana las heridas con tus enemigos, aprende a perdonar, aligera el equipaje. Entre más liviano andes, más rápido llegarás a la escarpada estabilidad.