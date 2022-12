Baba Vanga, la Nostradamus búlgara: estas son sus oscuras predicciones para 2023

“Si no te gustó el 2022, odiarás el 2023″, reza un dicho con tintes hiperpesimistas. Y no es para menos, el mundo ya no está enfermo de covid 19, pero sí padece los síntomas de la guerra, la inflación, la desigualdad, la polarización y la corrupción.

Todos los habitantes de la Tierra no escapan a la realidad actual. Teniendo en cuenta el presente, es difícil esperanzarse en el futuro, como cuando los principales laboratorios desarrollaron en tiempo récord las vacunas contra el nuevo coronavirus.

Entonces, el mundo vio la luz al final del túnel, pero salimos de él para meternos en otro. Por eso, hablando del porvenir inmediato, traemos las predicciones de Baba Vanga, la mística que nació en Macedonia, pero su nacionalidad era búlgara.

Vanga, cuyo nombre real era Vangeliya Pandeva Surcheva, nació en 1911 y falleció en 1996 en las montañas de Bulgaria. Entre sus aciertos están la caída de las Torres Gemelas, la disolución de la Unión Soviética y la muerte de Diana de Gales.

Uso de armas biológicas

Reconocida por sus habilidades paranormales, Baba Vanga anunció que en 2023 el mundo volverá a ser testigo del uso de armas químicas en un conflicto. Por supuesto, al cruzar esta información con el presente, es inevitable pensar en la guerra de Ucrania, que en febrero cumplirá un año devastador. ¿Putin las usará contra la población ucraniana?

“Un gran país llevará a cabo investigaciones sobre armas biológicas en personas, lo que podría provocar la muerte de millones de seres humanos”, dejó dicho la vidente.

Estallido nuclear

Otra de las predicciones alarmantes tiene que ver con un accidente en una planta nuclear, al estilo Chernóbil o Fukushima. Aquí las miradas vuelven a centrarse en Ucrania, cuya central Zaporiyia está ocupada por los rusos.

Variación de la temperatura

Esta predicción es quizás la que está más firme, pues los cambios climáticos son palpables. Baba Vanga habló de una tormenta solar para el 2023, que coincide con la anunciada por los científicos para el próximo abril.

La prohibición de la concepción natural

Tenía que haber una predicción poco probable, supuestamente varios gobiernos incentivarán las fertilizaciones in vitro. Lo anterior, según Baba Vanga, es para controlar el desmedido crecimiento de la población. Si bien es una medida controversial que puede llegar a suceder, es poco probable que en el mediano plazo la establezca algún país.