Calendario lunar: junio, el mes para descubrir tu verdad

Carolina Betancourt R. / @carolinabetancourtarmoniablue

Hasta el 13 de junio, en el que será Luna nueva, debes poner en marcha las acciones que te llevarán a lograr lo que deseas. La energía de la Luna nueva ayudará a que ese proyecto ya iniciado se expanda y se comunique, esta Luna será en Géminis y se encargará de darle toda la visibilidad que se necesita para seguir creciendo.

Sigue estos consejos para que todo fluya y sácale el mejor provecho a la energía del mes:

- Visualiza todos los días la intención que tienes, como sí ya se hubiera manifestado en tu vida. Hazlo desde el día 13 que es la Luna nueva.

- Realiza pequeñas acciones que te lleven a acercarte y a manifestar esa situación, puede ser un mail, una llamada, una reunión, etc.

- No hagas nada que sientas que no fluye contigo, sea lo que sea, si no te resuena es porque no es el camino.

- Conéctate con tu intuición, sigue tu brújula interior que es el corazón y si te indica que debes salir de una situación cómoda entonces toma acción.

- Esta Luna nueva se da en Géminis, cuyo planeta es Mercurio y rige todas nuestras creencias y sistemas de pensamiento. Esta Luna es favorable para replantear las viejas creencias limitantes que tienes sobre ti mismo y trabajar en cambiarlas. La mente de forma permanente emite pensamientos cargados de energía que crean nuestra realidad y, con esta energía de cambio y de nuevos inicios puedes empezar a modificar esos hábitos que tienes de conversaciones mentales que bajan tu energía y atacan tu auto estima.

- Busca iniciar cambios en tu alimentación, cada día la vibración varia y por lo tanto, es necesario elevar la tuya. Una adecuada forma de hacerlo es a través de la alimentación, esto no solo incluye la comida, también los pensamientos, las relaciones, la lectura, lo que vemos y demás. Sé observador de todo lo que te nutres y escoge siempre lo mejor.

- Esta luna del 13 de junio es muy favorable para plantar semillas en todos los proyectos que quieras que germinen. Organiza presentaciones, reúnete con personas para avanzar en el desarrollo del proyecto, y demás cosas que quieras que se manifiesten.

- Recuerda que es muy importante esa claridad interna y que cuando la tengas tu energía fluirá de manera direccionada con tus propósitos.

