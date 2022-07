¿Cómo conquistar a un hombre de signo Acuario?

Las personas de Acuario detestan a las personas que no son capaces de hacer algo diferente con su vida, pero sí le critican a él por lo que piensa o hace con la suya. A veces le gusta llevar la contraria, a veces tanto que se pierde en peleas sin sentido. Es su vena rebelde y polémica que se le va un poquito de las manos.

Si Acuario se enamora será porque además de darle espacio y respetar su ritmo, le están estimulando a nivel mental. Aunque se encuentra muy en sintonía con las energías a su alrededor, el signo Acuario tiene la profunda necesidad de pasar tiempo a solas para rejuvenecer.

¿Cómo conquistar a un Acuario?

La palabra clave para este signo es la “imaginación”. El Acuario puede ver un mundo de posibilidades incluso cuando no parece haber ninguno que le agrade.

Si deseas captar el interés de un hombre Acuario, debes tener una mente muy abierta y ágil. “Este signo siempre está muy predispuesto a lo nuevo, lo extraño, lo especial, y cualquier cosa que le suponga un reto, o un aprendizaje le encantará. Les gusta mucho pasar tiempo con personas que les aportan conocimiento y vivencias de cualquier tipo. Si eres ese tipo de mujer, le volverás loco”, destaca la web unCOMO.

A estos hombres les atraen mucho las mujeres con objetivos claros en la vida, aquellas que son independientes, inteligentes, con metas personales, y con aficiones definidas. “Y además, les encantará formar parte de esa parte de tu vida si lo deseas. Les gustan las mujeres con vidas muy completas a todos los niveles y no es el clásico hombre que se sentirá ofendido por tener cerca a una mujer con éxito e inquietudes varias. Será un hombre que te apoyará para conseguir tus planes, y contribuirá a ellos”.

Las mujeres triviales, superficiales, sin temas de conversación y con vidas muy rutinarias los alejan fácilmente “les gusta ver que una mujer no es solo aspecto, y tiene una vida interior plena e interesante. Tampoco se sentirá muy atraído por una mujer que use el chantaje emocional para conseguir algo de él y es que ese tipo de mujeres que usan malas artes les parecen mediocres y débiles” señala la web mencionada.

Si te interesa un acuario y deseas llamar su atención no menciones en la primera cita nada que tenga que ver con tener hijos. “No les gusta sentirse presionados para comprometerse, cuando hacen algo lo hacen porque lo desean libremente. Si se sienten atrapados, no querrá continuar ningún tipo de relación. El hombre Acuario desea libertad y además la ofrece a su pareja. Cualquier comportamiento celoso, posesivo, y que implica reducir su margen de acción, no le gustará nada”.