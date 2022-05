Conoce a Daniel Daza, el astrólogo amenazado por haber anunciado la segunda vuelta

Gustavo Petro y Rodolfo Hernández encarnan dos formas distintas de cambio en el país. Foto: JOAQUIN SARMIENTO

Daniel Daza, astrólogo que escribe para Cromos, no se cambia por nadie. Y es que la segunda vuelta presidencial, que será entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, apareció en su lectura de cartas hace unos meses.

Así lo había anunciado a Camila Zuluaga en Blu Radio: “A partir del 10 de mayo de 2022, comienza el mejor año para Aries. Hay un Aries que desde hace mucho rato está intentando ser presidente, pero hay otro Aries que está cogiendo fuerza. Quiere decir que los dos Aries se van a pelear ese puesto por llegar a la Casa de Nariño”, dijo en Mañanas Blu el último diciembre.

Después de que se confirmaran los resultados de las votaciones del 29 de mayo, Daza recordó su pronóstico dado meses atrás. Y se llevó una sorpresa, porque recibió amenazas en redes sociales. Así lo comunicó a sus seguidores: “Quiero hacer una denuncia. Hemos recibido amenazas, amenazas también de muerte o con un riesgo a mi integridad. Quiero decir que yo soy apolítico, yo no tengo nada que ver con la político, yo simplemente hablo del panorama nacional o mundial. El 31 de diciembre dije que estos dos personajes iban a pasar a segunda vuelta”.

Daniel Daza y su lectura de las cartas

Las personas son de varios signos zodiacales, no solo de uno. Para Daniel, tenemos un poco de cada uno, por eso afirma que los 12 nos rigen de alguna manera. Justamente el trabajo de la astrología es determinar su influencia.

“En realidad somos de todos, un signo va a regir nuestra parte emocional, otro la parte financiera, otro cuántos hijos vamos a tener, otro nuestra profesión y nuestro éxito... De acuerdo con esta información, uno puede ver los ciclos de los planetas en esos signos para saber qué hacer en determinados momentos”, explica a Cromos.

La astrología es una puerta a un universo que es fácil de instrumentalizar. Actualmente abundan los especialistas en leer la carta astral y los adivinos. Pero Daniel Daza se desmarca de las tendencias para hablar desde su experiencia con la interpretación de los astros: “La astrología que está prostituida es muy fácil de identificar, porque es amarillista, el astrólogo pretende adivinar”, afirma.

Sus años estudiando

“Llevo estudiando 17 años, y en la astrología encontré una panacea, una totalidad, una manera de expresarme que me da fechas, ciclos de cuándo hacer las cosas y cuáles son nuestros talentos. Si una persona me pide que le adivine el futuro, salgo corriendo por una razón: cuando compras un libro, no dices: ‘Voy a adivinar el libro’, porque tú realmente dices: ‘Voy a leer el libro’, es decir, lo que hay que hacer en la astrología es leer nuestro libreto, no adivinarlo”.

A sus 28 años, Daza es reconocido por leer la carta astral de expresidentes, políticos y artistas, así como por haber anunciado la llegada de la pandemia, la abrupta caída de las redes sociales en 2021 y el fallecimiento de Vicente Fernández. Que quede claro que lo hizo interpretando los ciclos.

“El ser humano está lleno de ciclos, que están regidos por los planetas. Los planetas son como los actores de nuestro destino, y de acuerdo con su posición podemos sacarles provecho. No es lo mismo que haya lunas llenas que lunas menguantes, porque las primeras son para terminar”, dice.

Además, confiesa que no mueve un dedo sin antes revisar su carta astral. Para él son fundamentales los ciclos planetarios para viajar e invertir. “Asesoro a muchísimas empresas, con la carta astral podemos entender a qué nicho puede llegar, cuáles son sus ciclos más importantes para poder vender, comprar, lanzar o abrir sus puertas”, sostiene.