¿Cuáles serán las predicciones para Piscis?

Redacción Cromos

El astrólogo y conferencista Ernesto Rodas invita a las personas nacidas bajo este signo a comenzar un nuevo ciclo de vida. “Con mercurio retrógrado los piscis pensarán que las cosas no fluyen como ellos quieren. No será fácil para conseguir trabajo, serán días de mucha dedicación y constancia para hacer una hoja de vida y comenzar la búsqueda de un buen empleo para encontrar esa estabilidad que necesita”, dijo el experto, que los días de tempestad y trabajo duro para los nacidos en este mes terminarán el día 9 de marzo, cuando el mercurio se ponga de frente y al ponerse de frente, facilitará los temas de trabajo y en el amor.

“Antes del 9 de marzo las cosas en el amor se podrían malinterpretar, por eso es importante ser cuidadosos con la energía de mercurio retrógrado, sin embargo, después de esa fecha todo se aclarará”, comentó Rodas quien le da esperanzas a los solteros piscianos para iniciar relaciones amorosas. Hay que recordar que el día 9 de marzo es luna llena y es tiempo para empoderar y lograr proyectos y cosas maravillosas.

El astrólogo comenta que los días 12 y 13 de marzo la luna entra al signo de Escorpión. “Eso quiere decir que es una señal para el romance y el amor, no solo para el signo de piscis sino para todos los del zodiaco”. Según Ernesto Rodas, el día 15 de marzo es ideal para el corte de pelo, para atraer la belleza, el encanto y ser más bella. El día 16 de marzo será el día de piscis, de su empoderamiento, de la comunicación, las ventas y los viajes, hasta el día 19 de marzo, cuando el sol estará en el signo de piscis y comenzarán las transformaciones para que se empodere en sí mismo.

En temas económicos, los piscis deben ser cuidadosos y precavido en las inversiones, “deben ser moderado en los gastos, eso es muy importante. Tener cuidado con el tema de prestar dinero, porque puede que ese préstamo nunca retorne”, comentó el astrólogo.

Para Ernesto, si es el mes de nuestro cumpleaños, los nacidos de este signo deben saber que es la época ideal para soltar en todos los aspectos de su vida y practicar el desapego. “Recordemos que es muy diferente el amar. El apego tiene que ver con el control, entonces el universo nos dice, practiquemos el desapego, no es querer controlar o manipular a nuestra pareja” . Piscis es un signo muy sensible e intuitivo siempre acaba aguantando en las dificultades que atraviesa en el amor y en el empleo y eso puede afectar su salud. El astrólogo recomienda que debe existir un punto de equilibrio. “Se debe tener tolerancia en la relación de pareja y en nuestro trabajo pero también hay un punto que no debemos cruzar, es importante entonces empezar a ceder espacios, pero no llegar al punto de sacrificarse”. Por último, Ernesto recomienda a los nacidos del mes de piscis a soltar y practicar el dar, porque el dar te empodera durante tu mes”.