¿Cuáles signos zodiacales serán los más afectados por la superluna de julio?

Si bien todos los signos sentirán el impacto de la luna llena del 13 de julio, predicciones astrológicas auguran que algunos se verán más afectados. Conoce cuáles son

La superluna llena de julio promete ser una experiencia transformadora y reveladora. Ocurrirá este miércoles 13 de julio en el signo de Capricornio, y según la astrología, la luna llena es la fase lunar que tiene mayores repercusiones debido a que se forma en oposición al Sol, es decir, la Luna y el Sol se encuentran en signos opuestos.

Según el astrólogo Miguel Angel Castillo del diario La Opinión, esta luna es “también conocida como Luna de Ciervo o de Trueno, y alcanzará su punto máximo después del mediodía posicionada sobre Capricornio, un signo ambicioso motivado a escalar obstáculos que, al oponerse con el Sol en el compasivo y emocional Cáncer, emanará tensión entre la vida personal y pública”.

Según el portal StyleCaster, lo que significa es que el corazón y la razón no se pondrán de acuerdo, sin embargo, encontraremos la manera de solucionarlo.

Esta energía repercutirá especialmente sobre las personas del signo Aries, Cancer, Libra y Capricornio.

Aries

Esta luna llena de julio tocará el sector de la imagen pública de las personas del signo de Aries. Todo el mundo empezará a hablar de Aries, y tendrá todos los ojos de su vida social y laboral encima. Si lo usa para bien, podrá lograr grandes beneficios. Recomendamos aprovechar la atención para mostrar lo mejor de sí mismo y exponer autoridad y firmeza.

Cáncer

Esta luna tendrá el efecto de influenciar grandes cambios sobre su vida de relaciones personales. Puede que Cáncer se ponga creativo y encuentre nuevas formas de hacer funcionar sus relaciones. Supone buenos augurios, “las cosas se pondrán más serias con la pareja, un amante, amigo o colega del trabajo” afirma el astrólogo. Si siempre ha soñado con una relación amorosa excelente, este es el momento para trabajarlo, y liberarse de patrones no sanos o tóxicos.

Libra

La luna llena de Ciervo activará el sector de la familia y el hogar. Los nacidos bajo el signo libra tendrán que enfrentarse a la realidad de su vida íntima, puede haber en el camino una mudanza o cambiar sus espacios. Le recomendamos hacer una limpieza profunda para cambiar las energías estancadas. Si hay problemas o resentimientos la luz de la luna revelará todos los secretos y quienes lo rodeen le dirán la verdad, o los libra decidirán hacerlo.

Capricornio

La superluna de julio hará que todos los nacidos bajo este signo digan la verdad y muestren su verdadera identidad. Ya no hay espacio para fingir que es feliz con alguien o que sus circunstancias son ideales si no lo son. Ha llegado la verdad y sus necesidades no darán espera para cambiar el rumbo o ajustar el camino.

