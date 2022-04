¿Cuáles son los 4 signos zodiacales más envidiosos?

Los envidiosos jamás demostrarán su envidia por los demás en público. Foto: Pexels

Los envidiosos son personas con comportamientos ofensivos, vengativos, mezquinos y rencorosos hacia otras personas. En algunas ocasiones ese sentimiento les hace tomar impulso para lograr sus metas, pero nunca demostrarán ese sentimiento en público. Precisamente, estos son los signos zodiacales que más se caracterizan por ese rasgo.

Te puede interesar: ¿Sabías que estos son los 4 signos zodiacales más tenebrosos?

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

Nuestro signo zodiacal puede ayudarnos a entender algunos rasgos de nuestra personalidad. En el caso de las personas envidiosas, se caracterizan por un desmedido deseo de tener o hacer lo que ha logrado otra persona. La envidia es un sentimiento que surge a partir de la comparación con otra persona y normalmente esta comparación se hace porque una de ellas tiene más habilidades que la otra.

Para saber cuáles son los signos zodiacales más envidiosos consultamos a una experta en astrología. De acuerdo con Sophia Pérez, conocida en redes sociales como @esophterica, son 4 los signos que se destacan por esta cualidad.

¿Estarás en el listado? Descúbrelo a continuación.

Tauro

Teniendo en cuenta la energía baja de Tauro es cuando más se sienten vulnerables y materialista en sus cosas y no desea compartirlas con nadie así que se volverán envidiosos. Este signo zodiacal en algunas ocasiones se siente menos afortunado o valioso por otras personas.

Como signo de tierra, aunque se ve estable por su naturaleza, buscan siempre la seguridad en todos los niveles, pero esto podría ser arruinada al codiciar los elementos materiales que otros tienen, su fortaleza denota que es un signo pacífico y sensible, eso compensará sus días malos.

Virgo

Los Virgo son personas cerradas y no comparten sus cosas cuando su energía es muy baja. Son personas muy serviciales, pero cuando se encuentran en niveles bajos, su energía no fluye como los demás.

Son personas analíticas y observadores en todo momento, así que cuando no consiguen sus metas, se frustran si alguien más las hizo y sobre todo si ese alguien las hizo mejor. Aunque esa rabia o envidia jamás será expresada abiertamente porque todo se lo reservan y analizarán muy bien cómo podrían ellos hacerlo mejor.

Lee también: ¿Sabías que estos son los 4 signos zodiacales más oportunistas?

Libra

Es un signo que puede ser envidioso si se encuentra en su energía más baja. Este tipo de signos puede encerrarse en su burbuja y no hablar con nadie más, además de ser envidiosos serán egoístas con sus sentimientos.

Los Libra siempre conseguirán el equilibrio en sus vidas, pero serán envidiosos cuando otra persona gane un concurso que ellos querían ganar, o estás con la persona que ellos quisieran estar. Ocultarán siempre sus sentimientos y tendrán una actitud diplomática con su adversario.

Capricornio

Los Capricornio más que envidiosos pueden ser muy egoístas con las demás personas en cuanto a temas materiales y de conocimiento. A veces pueden tener una actitud ensimismada de decir, no me importa el resto del mundo, yo me tengo a mí misma.

Capricornio es el signo del zodiaco más ambicioso y celoso del zodiaco. Capricornio se reserva a sí mismo y solo le preocupa alcanzar sus objetivos. Es un signo que tienen mucha autodisciplina y en todo momento será amable contigo incluso si está celoso o tiene envidia de tus capacidades.

*Recuerda que esta es una aproximación general y que para saber más sobre ti a nivel astrológico es importante conocer tu carta astral.