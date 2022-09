¿Cuáles son los hombres más perezosos del zodíaco? Esto dicen los astrólogos

Si lo que quieres es comenzar una relación con un hombre, pero uno de los puntos más importantes para ti es que no sea un perezoso todo el tiempo, revisa esta lista según la astrología para saber cuáles son los signos zodiacales más perezosos.

Debes saber que esto no es un absoluto, pues todos somos perezosos alguna vez en la vida, sin embargo, hay algunos que hacen lo posible por evitar las responsabilidades más básicas de su vida y por esto se han ganado la etiqueta de ser los más perezosos.

A estos signos pertenecen los hombres que preferirían no hacerse cargo de las labores domésticas como lavar, cocinar o tender la cama. Mientras están solos, no es un problema porque no hay quién critique su forma de vivir, pero las cosas cambian cuando están en pareja.

La flojera puede ser un gran problema porque en una relación puede caer la responsabilidad en la otra persona, lo cual, con el tiempo es agotador. De acuerdo con una clasificación del sitio MyAstroSecrets.com, te decimos qué hombres son los más flojos del zodiaco.

1. Sagitario:

Aunque les gusta tener el control de sus horarios y muy pocas veces están en la casa, pues prefieren viajar o pasear en la calle, en el hogar y sus tareas diarias pierden motivación y ganan pereza. Los hombres de Sagitario prefieren apuntarse para viajes, aventuras y experiencias, y pueden dejarse colgar en algunas tareas del hogar.

2. Acuario

Los hombres Acuario odian las rutinas y las cosas mundanas, por eso las labores domésticas son las que menos los motivan. Aunque son tan excéntricos que algunos encontrarán la pasión necesaria en la disciplina y se obsesionarán por un rato en ello, tendrán que asociarlo a cosas de alto valor y no a tareas aburridas.

Los expertos dicen que prefieren dejar las cosas como están y algunas de sus casas pueden sentirse frías y poco acogedoras, algunos dirán que son los alienígenas del zodíaco, por lo que no encontrarás la típica conformación de hogar. Si se desaniman con la casa es un problema si viven en pareja.

3. Tauro

Aunque parezca una contradicción, porque los de Tauro son personas materiales que gustan de que sus ambientes estén perfectos, la verdad es que hace lo mínimo para mantener las cosas en orden. A los Tauro les gusta vivir rodeados de comodidades y lujos, pero eso no significa que sean ellos los que organicen su hogar, prefieren pagar para que alguien más haga las labores domésticas, pero ellos no se ensuciarán las manos. Su trabajo es la prioridad y no gastarán sus energías en lavar o limpiar más que lo básico.

4. Leo

No te dejes engañar por estos hábiles leones. Siempre sabrán encubrir su pereza, pueden incluso demeritar el trabajo de sus compañeros cuando se victimizan y dicen que todo les toca a ellos, y que si no estuvieran nada funcionaría bien. Fíjate realmente en cuánto hacen y cómo justifican con cansancio o agotamiento laboral o estrés el que en realidad: ¡no hacen nada!

