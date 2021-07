¿Cuáles son los signos zodiacales más valientes y arriesgados?

El signo zodiacal es indicativo de ciertos rasgos de nuestra personalidad. Uno de ellos es qué tan valientes podemos llegar a ser y cuánto arriesgamos en nuestra vida diaria. Así que para saber cuáles son esos signos zodiacales que parecen no temerle a nada, consultamos a una experta en astrología.

De acuerdo con la astróloga Sophia Pérez, conocida en redes sociales como @esophterica, existen 5 signos zodiacales que tienen la capacidad de enfrentar las situaciones complicadas de forma intrépida y valerosa.

¿Estás en este ranking?

Aries

Su espíritu aventurero les hace tener pocas razones para sentir temor. Aunque analizan todo muy bien antes de actuar, las personas nacidas bajo este signo tienen mucha confianza en sí mismos. Esto les permite enfrentar todo con valentía.

Al momento de arriesgar para vivir nuevas experiencias y probar cosas nuevas, los Aries no lo piensan mucho y se lanzan intrépidamente. Si hay consecuencias negativas, las enfrentará con el mismo valor con que se aventuró a hacerlas.

Géminis

La valentía de los Géminis se da principalmente en el mundo profesional. Saben que conocen el terreno donde se mueven y por eso no le temen a arriesgarse con cosas que otros no soñarían con hacer.

Medirán los riesgos, pero se decidirán por las situaciones más osadas. Así le demuestran a los demás de qué están hechos y lo buenos que pueden llegar a ser en sus carreras y oficios.

Leo

Las personas nacidas bajo este signo son temerarias por naturaleza. Y no es que no sientan miedo, si no que esto los impulsa a superar obstáculos y problemas por los que muchos desistirían. Su valentía puede llegar a ser riesgosa, pues no miden muy bien los resultados a largo plazo.

Además, como líderes, apuestan por jugadas riesgosas en sus lugares de trabajo. La mayoría de veces terminan teniendo buenos resultados, aunque su equipo tema que no conseguirán las metas propuestas por los leones.

Virgo

Aunque muchos los pueden percibir como personas cobardes por su carácter controlador y analítico, los Virgo son en realidad muy valientes. Cuando se arriesgan tienen plena confianza de que están dando el paso correcto.

Precisamente esa autoconfianza los lleva a convertirse en ganadores. Si bien pocas veces improvisan, los Virgo tienen una agilidad de pensamiento que los hace osados en varios ámbitos de su vida.

Sagitario

Los Sagitario se caracterizan por su optimismo e inteligencia. Así que, al contrario de otros muchos signos zodiacales, ellos no le tienen miedo a lo desconocido. Le ponen buena cara a todo y con mucha valentía le hacen frente a lo que llegue.

Además, su actitud despreocupada hace que sean un poco más relajados que el resto de los signos cuando las cosas se ponen difíciles. Su osadía se basa en la perseverancia y la fuerza que le imprimen para conseguir excelentes resultados.