Cuatro cosas que debes tener en cuenta para conquistar a una mujer Capricornio

Las mujeres Capricornio, son calculadoras y muy prudentes, la mayoría de las veces es muy difícil entrar en su corazón, por su carácter dominante y ambicioso. Son muy apasionadas y aficionadas a las cosas que les apasionan, así que si pretendes conquistarla debes fijarte muy bien en sus movimientos, actuar con cautela será la clave para enamorarla.

Para que esa tarea de enamorarla sea más fácil, traemos una serie de consejos que puedes poner en práctica. Recuerda que la clave siempre a la hora de conquistar es que no pierdas tu esencia. Ten presente estas características de las mujeres Capricornio, pero lo más importante es que seas transparente con tus sentimientos. Para ello, toma nota de estos puntos y comienza a abonar el terreno en ese amor que tienes a la vista.

¡Ten paciencia! Conquistar a una mujer Capricornio tomará tiempo

Seducirla tomará un buen tiempo. No les gusta la intensidad, ni que las estén controlando y persiguiendo, así que debes asegurarte de no hacerle comentarios fuera de tono y que rayen con la vulgaridad. Demuéstrale de qué estás hecho, poco a poco ganarás su confianza y podrás pensar tener una relación.

Son tradicionales

Son mujeres conservadoras, creen en los compromisos, en las relaciones duraderas y son muy estables emocionalmente. No le gusta divulgar sus sentimientos, ni tener demostraciones afectivas delante de todo el mundo.

Les gusta sentirse seguras

El sentido de seguridad para ellas es muy importante, por lo que no son estables únicamente en sus relaciones afectivas, sino también en sus finanzas, en sus trabajos, y en la forma como ven el mundo. Ser andariegas no hace parte de sus características de personalidad, les gustan las cosas tangibles, que puedan ejecutarse, no viven de ilusiones.

