¡Cuidado! Estos son los signos zodiacales más impulsivos e impacientes

La paciencia no es una virtud que acompañe a estos signos zodiacales. Descubre si eres uno de ellos.

Si bien nuestros impulsos nos han dominado a todos en el transcurso de nuestra vida, hay ciertos signos que tienen dificultad para autocontrolarse. La impulsividad puede darnos el empujón necesario para tomar una decisión, pero muchas veces ese impulso nos puede meter en problemas.

En esta ocasión hablaremos de aquellos signos que ante situaciones de estrés y presión responden de manera impulsiva. No soportan la espera y actúan de forma rápida para obtener resultados inmediatos sin tener que esperar. Aunque en ocasiones pueden analizar con calma y paciencia las situaciones para tomar una mejor decisión, la mayoría de las veces no es así.

Para saber cuáles son los signos zodiacales más impulsivos, consultamos a la astróloga experta Sophia Pérez, conocida en redes sociales como @esophterica. De acuerdo con Pérez, son 4 signos los que destacan por esta característica.

Y tú, ¿te consideras impulsivo e impaciente?

Aries

Las personas nacidas bajo este signo ocupan el primer lugar como los individuos del zodiaco más impulsivos. Pocas veces meditan las cosas y no evalúan las consecuencias cuando algo se les mete en la cabeza. Necesitan tener lo que desean de forma inmediata, de lo contrario, se frustran y se enojan. Aplica para todo, desde compras impulsivas hasta romances que surgen de la nada.

Los Aries pueden llegar a ser caprichosos y en su afán de conseguir lo que quieren pueden desesperar a quien tienen alrededor. Además, al no considerar las cosas con detenimiento, lo Aries se convierten en persona imprudentes que hablan y luego piensan. Si bien quieren ser un poco más tranquilos y analizar las cosas más pausadamente, sus impulsos terminan ganando.

Géminis

Los Géminis son bastante impulsivos. La mayoría de sus actos son resultado de la impaciencia y el afán de conseguir lo que quieren. Muchas veces esta actitud termina siendo favorable porque tienen éxito en alcanzar lo que desean. Pero muchas otras, la impulsividad les juega en contra, aunque son hábiles en corregir sus errores.

Las personas de este signo parece que no tienen filtro en su pensamiento y su lengua se mueve más rápido que su pensamiento, por lo que suelen ser tachados de imprudentes. Sin embargo, los Géminis prefieren ser así: directos y sin pelos en la lengua, incluso si se meten en líos.

Leo

Cuando algo se les mete en la cabeza los leones del zodiaco, no hay nada ni nadie que los haga cambiar de parecer o que los frene para evitar que cometan una locura. Los Leo no son para nada pacientes y buscarán cualquier forma de conseguir lo que desean, aunque después deban lidiar con consecuencias penosas.

En contadas situaciones los Leo piensan algo dos veces, por el contrario, parece que fueran personas completamente irreflexivas que solo actúan por instinto. Al final se dan cuenta que pudieron haber actuado mejor, pero siempre terminan cediendo ante sus impulsos.

Sagitario

Los Sagitario muchas veces parecieran ser personas nerviosas que no pueden quedarse quietas. Pero no se trata de nervios sino de la impulsividad y la impaciencia que los mueve de un lugar a otro. En ese afán, las personas nacidas bajo este signo no meditan a fondo si lo que hacen está bien o mal.

Tener que reflexionar mucho y desperdiciar tiempo no son características que les encanten a los Sagitario. A veces puede parecer que les dan arrebatos y que pueden enloquecer a cualquiera con su acelerado ritmo de vida. No obstante, su impulsividad no siempre es un arma que les juegue en contra.

*Recuerda que esta es una aproximación general y que para saber más sobre ti a nivel astrológico es importante conocer tu carta astral.