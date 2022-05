Eclipse Lunar: ¿Cómo afecta la Luna Negra a los signos zodiacales?

Las increíbles fotos del último eclipse lunar del 2021. Así se vio en el mundo Foto: AFP

El eclipse Lunar que ocurrirá durante este mes será sobre las 10 de la noche hora Colombia del próximo del 15 de mayo y hasta la madrugada del 16 de mayo se podrá observar este fenómeno astronómico.

Puedes leer: Signos zodiacales: ¿Qué tipo de amigo eres según tu signo?

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

Se trata de un hecho que únicamente pasa cuando la luna llena entra en un eclipse total o parcial. Para admirarlo no se necesita ningún equipo especial, sino tener la fecha y hora exacta en las que tendrá lugar desde el país o punto donde uno se encuentre.

También será necesario un cielo despejado y se recomienda poca contaminación lumínica para contemplarlo mejor.

Signos zodiacales: ¿Cómo los afectará?

El portal Marca, resaltó algunas predicciones sobre cómo afecta este eclipse a cada signo aplican en diferentes aspectos.

Aries

Los asuntos asociados con terceras personas como hermanos, o asuntos de traslados requerirán atención. También aplicará en su sentido estético e incluso hasta levantarse en la mañana será una buena energía para empezar el día. “Encontrarás situaciones que deberás enfrentar con decisión y firmeza, sin olvidar nunca ponerle un toque optimista. Iniciarás algo diferente, tal vez sea una relación amorosa o comercial, un negocio o una amistad interesante, pero deberás eliminar viejos esquemas de conducta para lograr el éxito al que aspiras”.

Tauro

Para tauro, estarás viviendo un momento sexual de maravilla y la forma de comunicarte con tu pareja será ideal. “El evento cósmico del eclipse envuelve tu signo taurano con un tono muy entusiasta, pero sobre todo osado. ¡Es hora de correr riesgos! Si no tienes a esa persona a tu lado, no te impacientes, todo llegará en su momento y las precipitaciones no son convenientes en este ciclo planetario. Una noticia interesante asociada a un asunto que estaba medio estancado comienza a materializarse y trae desenvolvimiento económico en tu vida. Sigue tus inspiraciones, no las desestimes”.

Géminis

Lo que sea que esté moviendo tu corazón por una persona es lo que intuyes, así que puedes ir por ello. “Ahora que ha comenzado una etapa posterior al eclipse lunar analiza las posibilidades de un trabajo nocturno durante cierto tiempo, pero no lo veas como una solución definitiva a tus problemas económicos o laborales. Si optas por esa alternativa haz tus ajustes personales antes de comprometerte para que no se afecte tu relación sentimental o familiar. Hay un miembro de tu familia, o un amigo cercano que puede prestarte algún dinero si lo estás necesitando”.

Cáncer

Este evento será para amar de forma que ni tu te imaginas, atrévete a disfrutar de tu ser amado y haz proyectos con esa persona. “Ahora que cuentas con la buena energía del plenilunio, o sea, la oposición de tu regente, la Luna, con el Sol, no te amilanes ni derrumbes ante las dificultades porque tú puedes erguirte fuertemente y salir victorioso de cualquier reto que se presente.

Tus palabras surten efecto en este lunes, que es tu día zodiacal, y lo que digas será bien recibido y mejor interpretado. No te calles cuando desees expresar los sentimientos más profundos que se anidan en tu corazón”.

Leo

Este cambio será para cosechar todo lo que has sembrado “el eclipse está ocurriendo precisamente en tu signo. Continúa por el camino que siempre has transitado. Una situación sentimental imprevista te colocará frente a cierta persona que hace tiempo te está dando vueltas en el corazón, pero que no acababas de situar en el lugar que le corresponde dentro de tu vida afectiva”.

Virgo

Te cruzarás con personas que hablarán más de la cuenta, pues la imprudencia te rodeará. “Puedes verte envuelto en un problema embarazoso debido a una murmuración, chisme o comentario fuera de lugar. ¿Lo mejor? No contarle a quienes no tienen necesidad de saber tus asuntos esas cuestiones personales que te inquietan cuando son otros quienes las están procesando”.

Libra

Si hay una verdadera chispa pasional con tu pareja, el amor será todo para este momento. “Si hubo circunstancias adversas que no deben traerse a colación. Cuando surjan los inconvenientes míralos con una óptica creativa, no te sumerjas en ellos, más bien ponte fuera del juego como un espectador. Estás iniciando un camino ascendente que te ayudará a recuperar lo que una vez tuviste, pero por motivos equis descuidaste y ahora estás reconsiderando retomar, sobre todo en tu intimidad y en la forma en que te proyectas en lo que estás haciendo por tu vida amorosa”.

Puedes leer: ¿Sabías que cada signo zodiacal tiene su enemigo? Descubre cuál es el tuyo

Escorpio

Este será un momento donde el dinero tendrá un aumento. Sin embargo, esto también puede significar gastos excesivos y derroche, ten cuidado con ello. “En el plano sentimental estarás cosechando lo que una vez sembraste, el cariño y al amor que diste, vuelve a ti. Recuerda siempre que la energía del amor es aquella que mientras más damos, más crece dentro de nosotros, así que no te preocupes por lo que otras personas digan o hagan, tú sigue como vas y vas bien”.

Sagitario

Tus palabras tendrán un balsámico con este eclipse. Hay personas que van a necesitar mucho de ti y con tu ternura y apoyo lograrán estar más tranquilas. “Estás en un tono cautivador así que no te desalientes por nada y da el primer paso. Si te gusta alguien, dilo, si tienes pareja, aunque no esté físicamente a tu lado, te sentirás tranquilo y seguro, recibes una prueba de amor que marcará el resto del mes de enero con un tono indeleble”.

Capricornio

Con este eclipse, notarás como empiezas a ver nuevos inicios. “Estás a punto de conseguir una promoción o nombramiento nuevo que te ayudará en tu empleo actual o si no lo tienes, a conseguir uno. No te desalientes si te dicen que “no” a tu primera gestión. Poco a poco descubrirás la mejor manera de ganar más dinero sin dejar tu ocupación actual pues estás hecho un imán para la prosperidad”.

Acuario

El eclipse te hará sentir inspirado y dispuesto a cambiar algún plan de salud o régimen de vida que tenías. “No obstante, recuerda que existen situaciones fuera de tu control que podrían preocuparte al incidir de forma inesperada en tus planes forzándote a cambiar los mismos a última hora. De ser así tómalo todo calmadamente según se vayan presentando las diferentes situaciones, y no des marcha atrás, sigue hacia adelante, Acuario”.