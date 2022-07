Efectos de la superluna en Capricornio para los signos de Cáncer, Leo y Virgo

El pasado 13 de julio de 2022 vimos en el cielo la tercera superluna del año, posicionada esta vez en el signo de Capricornio. Muchos hemos sentido sus efectos durante toda la semana, porque por lo general, la luna llena tiende a sacudirnos emocionalmente de diferentes maneras.

En esta ocasión, este tránsito viene a ayudarnos a despertar.

Como todas las veces, la luna llena nos ayuda a adentrarnos en la profundidad de nuestra psique, encontrarnos con aquello que no está resuelto, que desconocemos todavía. Nos ayuda a acceder a nuestro inconsciente para transformarnos.

Según cada signo, la energía lunar nos invitará a trabajar diferentes aspectos.

Efectos de la Superluna para Cáncer

La luna llena está en Capricornio, el signo opuesto de Cancer. Por esto seguramente te encontrarás poniéndole mucha atención a lo externo, al afuera, a lo que no es familiar. Recuerda que si sientes ganas de cuidar a otros, de darle y aportarle a los demás, no dejarte de lado por tu naturaleza de cuidador. Es importante que le des la misma importancia a recibir. Tu lugar de comodidad es entregar, pero quizás esta luna te pida que reflexiones y revises si estás entregándole demasiado a los demás, o si sabes recibir y darte a ti mismo lo que te mereces. Si no, sentirás el cansancio y la frustración, y esta luna te ayudará a notarlo.

Efectos de la Superluna para Leo

Al contrario de Cáncer, esta luna te traerá una revelación con respecto a darle importancia a los demás, y a poner a servicio del otro tus facultades. Tendrás energía suficiente para actualizarte en termas laborales y en actividad física. Si ves que todo es muy exigente, no te preocupes, verás que tienes la energía suficiente para concretar lo que necesitas y finalizar tus procesos.

Efectos de la Superluna para Virgo

Si eres Virgo notarás la urgencia de diferenciarte de los demás: ya sean de tu familia, compañeros de trabajo o amistades. Esta luna es una oportunidad para reafirmarte como un ser único e independiente. Encontrarás fuerza en tu vida creativa, pero además, podrás también disfrutar de un nuevo amor que viene rondándote. Sentirás gran conexión desde tu independencia e individualidad y también la energía del romance.