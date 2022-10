Este es el signo más vanidoso del zodíaco, pero también de los más nobles

Las personas nacidas bajo el signo de Leo son consideradas las más vanidosas de todo el zodiaco. Los leones son los reyes de la selva, y en la astrología, también de los astros. Sin embargo, las características de un signo tienen siempre un lado de luz y otro de sombra, por eso, aquí te contamos cómo es este signo vanidoso.

Leo: Los leones del zodiaco son personas vanidosas y orgullosas. No pueden evitar alardear de sus logros y esto los lleva a ser altaneros. Foto: Pexels

El lado negativo del signo Leo

Siempre nos gusta conversar, compartir momentos y experiencias con nuestros amigos, pero según la astrología, con los Leo se tiene que tener cuidado con opacar su luz. A ellos, les gusta brillar y hacerse notar, que los demás les den cumplidos y celebren su vida y existencia constantemente. Son personas que siempre tienen una historia que contar y eso no tiene que ser negativo, lo que es complicado es que quizás, si no los haces sentir importantes, les caerás mal inmediatamente y no podrán superarlo fácilmente.

Los Leo tienen empatía, pero necesitan ser reconocidos como los Leones protagonistas que son. Esto sin lugar a dudas puede generarles rechazo a otros signos más fríos. No creas que le genera rechazo a los Aries, o a los Sagitario, otros protagonistas totales de la fiesta, porque ellos también entienden de alguna manera el fuego que lleva Leo por dentro, y lo pueden compartir.

Puede ser rechazado por Acuario, Piscis, Géminis o Capricornio, por desapegados, poco interesados en los demás, o por su terquedad pues, en su manera silenciosa, también quieren ser protagonistas, solo que no de manera fogosa y cálida, sino más bien calculada y fría. Esto hace que haya cero compatibilidades en esas situaciones y si los Leo están en su lado de sombra, será más difícil de tolerar.

Los leoninos y leoninas pueden aceptar que otros sean centro de atención siempre y cuando ellos sean reconocidos también. De lo contrario, se las ingenia para superar anécdotas o ponerse a competir cuando los demás no está en esa actitud. Deben ser ante todo motivo de asombro e interés y esto se refleja en todos los ámbitos de su vida, desde las reuniones entre amigos hasta dentro de una relación amorosa y ámbitos laborales.

El lado positivo del signo Leo

No te dejes engañar, los leo tienen un gran corazón. Podría decirse que son los más egocéntricos y vanidosos, pero son también aquellos que buscan iluminar con su luz interior a donde lleguen. Ellos también tienen como misión espiritual recordarles a los otros cómo ver su luz, y valorar el brillo en los demás.

Pocas veces los Leo aguantan ver a alguien que se auto desprecie, pues su propio nivel de autoestima lo proyectan en otros y un buen amigo Leo siempre estará ahí para recordarte por qué eres valioso y por qué, tú también, deberías sentirte lo mejor de lo mejor. Siempre brillar.

Un Leo siempre tendrá fuego para compartir y le gustará darle amor y lo mejor a sus más cercanos, de nuevo, siempre y cuando, se sientan admirados. Si tienes su corazón recuerda que siempre tendrás lo mejor de su ímpetu y su nobleza, mientras que otros signos que buscan llamar la atención mucho menos que ellos, carecen de su calidad humana.

