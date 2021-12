Estos son los 3 signos zodiacales más adictos al trabajo

Conoce cuáles son los signos que aman trabajar sin descanso. Foto: Pexels

De acuerdo con Wilmar Schaufeli, profesor de psicología del trabajo y organizacional de la Universidad de Utrecht, consultado por la BBC, una persona adicta al trabajo es aquella que “trabaja obsesivamente duro de manera compulsiva. Es una combinación entre trabajo excesivo y trabajo compulsivo”.

Te puede interesar: Galería: cuáles son los 4 signos más sinceros y directos del zodiaco

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

Este comportamiento se puede desarrollar por diferentes razones. En ocasiones, genera problemas con los seres queridos, ya que estos sienten que ocupan un segundo lugar en la vida de quienes son adictos al trabajo.

Para saber cuáles son los signos zodiacales con mayor tendencia a ser adictos al trabajo, consultamos a una experta en astrología. De acuerdo con la astróloga Sophia Pérez, conocida en redes sociales como @esophterica, son 3 los signos que le dan prioridad a su trabajo por encima de las otras áreas de sus vidas.

¿Estarás en el listado? Descúbrelo a continuación.

Capricornio

Los Capricornio son trabajadores arduos que se caracterizan por ser responsables y eficaces. Se esfuerzan para alcanzar el éxito profesional, así que son disciplinados y constantes. Saben trabajar en equipo y cómo motivar a sus compañeros.

Gracias a sus habilidades, los Capricornio se convierten en empleados indispensables. Por esta razón, muchas veces se exigen demás para demostrar que se merecen esa confianza y seguir probando que son los mejores en sus áreas.

Tauro

Las personas nacidas bajo este signo encuentran en el trabajo satisfacción y realización. Les encanta conseguir metas profesionales y superarse constantemente. Saben que por medio del trabajo lograrán conseguir sus propósitos materiales.

Lee también: ¿Qué personaje de Harry Potter eres según tu signo zodiacal?

Se preocupan por dar lo mejor de sí, incluso si no son reconocidos. Lo importante para los Tauro es saber que son responsables, eficaces y luchadores. Aunque esto los puede alejar de sus familias, son precisamente sus seres queridos quienes los motivan a trabajar con mayor ahínco.

Libra

Si bien los Libra son seres relajados a los que no les gusta preocuparse, cuando se obsesionan con el trabajo se convierten en personas completamente comprometidas. No les importará decirles no a eventos sociales, con tal de llegar a la meta que se fijaron.

La jornada laboral dejará de ser suficiente y extenderán sus horarios. Además, pueden ser mandones para que las cosas salgan como las han imaginado. Su vida girará en torno a sus logros profesionales y esto les puede traer problemas con amigos y familiares.

*Recuerda que esta es una aproximación general y que para saber más sobre ti a nivel astrológico es importante conocer tu carta astral.