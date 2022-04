Estos son los 4 signos zodiacales con el corazón más frío

Las personas nacidas bajo estos signos se caracterizan por tener un corazón frío y sin sentimientos hacía los demás. Foto: Pexels

Una persona con un corazón frío es aquella “se le dificulta sentir alegría y conmoverse con lo que hagan los demás” Quienes se caracterizan por este rasgo suelen actuar con mala actitud, no está disponibles emocionalmente y no muestran interés por otra persona.

Gracias a esta cualidad, producen en otras personas rechazo y amargura por su forma de ser. Estas personas evitan tener contacto con los demás y prefieren resolver sus problemas ellos mismos sin contarle a nadie.

Para saber cuáles son los signos zodiacales con el corazón más frio, consultamos a una experta en astrología. Según la astróloga Soleil Ramos, conocida en redes sociales como @diaconsol_, son 4 los signos que se destacan por ser de esa manera.

¿Estarás en el listado? Descúbrelo a continuación.

Acuario

Los acuarios son personas desprendidas, frías y por lo tanto cuando se dan cuentan que la persona no les copia como debe ser, pues son los primeros en desaparecer. ¿Acaso acuario tiene corazón? Es el top 1 de los signos con el corazón frio.

Capricornio

Los nacidos bajo el signo de Capricornio, tienen clara sus prioridades y, por lo tanto, sabe quién le conviene o no en sus relaciones. Cuando se dan cuenta que la otra persona no tiene el mismo interés, entonces cierran su corazón se vuelven fríos y no los vuelves a ver nunca.

Escorpio

Los nacidos bajo el signo de Escorpio tienen una fuerza de voluntad Indestructible, no te pedirán cacao, ni te llamarán, ni te buscarán para pedirte nada, cuando cierran su corazón se vuelven más frío que el hilo. En esta situación un Escorpio si dice no más es no más y nunca lo vuelves a ver.

Aries

Los Aries son los valientes del zodiaco y los que más atraen pareja, pero en el momento en que haya una persona que no los comprenda o se sienten bajos de nota al estar con alguien, se cerrarán por completo y su corazón será frío. Por eso, trata bien a un Aries y él o ella te recompensarán.

*Recuerda que esta es una aproximación general y que para saber más sobre ti a nivel astrológico es importante conocer tu carta astral.