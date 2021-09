Estos son los 4 signos zodiacales más ingenuos

Según la RAE, la ingenuidad es “la falta de malicia”. Las personas que son ingenuas se caracterizan por confiar en los demás sin detenerse a pensar si la información que están recibiendo es verídica. Muchas veces, los ingenuos son engañados con estrategias que rayan en lo absurdo.

Te puede interesar: ¿Cuáles son los 4 signos zodiacales más cobardes?

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

Su confianza en los demás los lleva a pensar que todos quienes los rodean son buenos y que nadie podría lastimarlos. Es por esto que, personas malintencionadas pueden manipularlos, convencerlos de cosas que no son y lastimarlos profundamente.

Para conocer cuáles son los signos zodiacales más ingenuos, consultamos a una experta en astrología. De acuerdo con Sophia Pérez, conocida en redes sociales como @esophterica, son 4 los signos que tienen más posibilidades de ser ingenuos.

¿Estarás en el listado? Descúbrelo a continuación.

Géminis

Los Géminis son muy hábiles para salirse con la suya, pero ocasionalmente caen en manos de personas malintencionadas que se aprovechan de su ingenuidad. Las personas nacidas bajo estos signos se dejan llevar por su compasión y empatía y terminan ayudando a quien no lo necesita.

Si bien eventualmente se dan cuenta que los están engañando y cortan ese tipo de situaciones, los Géminis son muy propensos a ser manipulados. Su confianza en los demás y la creencia de que todos son buenos los convierten en blancos fáciles.

Cáncer

Los Cáncer son personas que viven sus sentimientos a flor de pie. Por esta razón, cuando alguien acude con un problema o una situación difícil pueden sentir en carne propia esas problemáticas. Precisamente, es en ocasiones de debilidad donde los Cáncer pecan de ingenuos.

Puede que sus sentimientos nublen su juicio y que por esto obvien detalles que delatan que la situación se trata de una manipulación. Son los demás quienes les hacen caer en cuenta que están siendo objeto de un engaño.

Lee también: ¿Sabías que estos son los 5 signos zodiacales más amargados?

Libra

Los Libra se caracterizan por querer buscar siempre la justicia y la equidad. Esa búsqueda en muchas ocasiones los convierte en personas manipulables ante problemas y dificultades. Cuando los Libra son testigos de una injustica, querrán solucionar a como dé lugar.

Gracias a esa compasión y sentido de equilibrio, los Libra terminan siendo víctimas de engaños y manipulaciones. Su ingenuidad los ciega y no les permite ver que hay quienes tienen intenciones ocultas y que buscan lastimarlos.

Piscis

Los Piscis son por naturaleza personas muy empáticas y colaboradoras. Siempre estarán dispuestos a tender su mano y apoyar a quien lo necesite. Es por esto por lo que a veces los engañan con mentiras insólitas para sacar provecho de ellos.

A los Piscis les cuesta ver que el mundo no siempre es color de rosa y que hay personas que no son buenas. Si bien con el tiempo aprenden a poner barreras, los Piscis son ingenuos por confiar en la bondad de los demás, incluso cuando previamente les han demostrado que no son así.

*Recuerda que esta es una aproximación general y que para saber más sobre ti a nivel astrológico es importante conocer tu carta astral.