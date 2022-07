Estos son los 5 signos que más atraen el dinero según el zodiaco

Según la astrología, el signo de cada persona al nacer le provee de ciertas características positivas y negativas, rasgos, talentos, dificultades y debilidades que determinarán relativamente lo que el futuro les depare y qué suerte correrán en cada área de su vida.

Estos son, según expertos, los cinco signos que atraen más dinero según la astrología.

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Los arianos tienen clara su presencia fuerte en el mundo. Son individuales y velan por sí mismos, lo que los hace muy constantes en sus objetivos, no pierden el rumbo ni su enfoque y por eso, también, son trabajadores, empresarios, líderes o jefes. Esto, además, se complementa con su amor por el dinero, lo que les permite tener una excelente relación con la abundancia.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Los Libra son ambivalentes pero tienen buena estrella cuando se trata de recursos materiales. Saben que deben trabajar con esfuerzo y persistencia, pero no necesariamente es por eso que logran conseguir dinero. No se caracterizan por ser del todo ahorradores pero sí aplican a su vida esa costumbre de buscar la meticulosidad y la justicia, por lo que a la hora de conservar dinero, cuando realmente lo necesitan, lo logran. Así, también trabajan por ello. Pueden no ser super constantes pero saben cuándo volver a ponerse las pilas y esto les da muchas ventajas.

Tauro (20 de abril - 21 de mayo)

El signo tierra por excelencia solo está enfocado en recursos materiales, primordialmente, así que sería extraño que este signo de placeres y gustos terrenales tuviera problemas en el dinero. Sí, trabajan hasta el agotamiento por su dinero y su buena vida, y consiguen lo que desean. Son imanes de ganancias.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Son apasionados e inteligentes, así que cuando quieren y lo necesitan, llaman al dinero. Pueden no siempre tenerlo a la mano pero cuando se proponen cumplir sus metas, nadie los puede controlar. Son tercos, decididos, profundos y apasionados, y si aplicamos esto al dinero tendremos un excelente resultado.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Las personas de signo Virgo son meticulosas, metódicas y buscan siempre lograr el éxito de la manera más disciplinada posible. Y ya sabemos que muchos dicen, es mejor la disciplina que el talento, este es el caso de Virgo, que aunque sea talentoso, no se vale únicamente de esto para lograr sus objetivos. Son muy exigentes y logran lo que se proponen.

Este es su signo de acuerdo con la fecha de nacimiento

· Aries (21 de marzo - 19 de abril)

· Tauro (20 de abril - 21 de mayo)

· Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

· Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

· Leo (23 de julio - 22 de agosto)

· Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

· Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

· Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

· Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

· Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

· Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

· Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

