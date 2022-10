Estos son los cuatro signos que se afectarán con la máxima elongación de Mercurio

El mes de Octubre y finales del mes pasado ya ha dado, en términos astrológicos, mucho de qué pensar. Hemos pasado por un Mercurio retrógrado que a más de uno le dejó un electrodoméstico para reparar, o los pedazos de una relación que necesita nuevos acuerdos.

Lo cierto es que, además, seguimos sobreviviendo a la mayor cantidad de planetas en retrogradación simultánea que hemos pasado en los últimos años, y falta todavía un eclipse parcial de sol, las cuatro fases de la Luna y ahora, la elongación de Mercurio, que se da este fin de semana.

¿Qué es la elongación de Mercurio?

Mercurio es uno de los planetas más difíciles de divisar por su corta distancia del Sol, pero durante la elongación es cuando el planeta está más alejado de su órbita con respecto al Sol, por eso, alcanzamos a verlo.

Entonces, la elongación es básicamente un ángulo desde el que se puede ver el planeta, que se podrá observar en su máximo esplendor en el amanecer del próximo 8 de octubre. Se podría ver como un pequeño punto de luz amarillo, siempre y cuando las condiciones meteorológicas lo permitan.

En esta ocasión, los signos afectados serán: Géminis, Cáncer, Virgo y Acuario.

Géminis

Del 21 de mayo al 20 de junio

El flujo de dinero puede no ser lo más favorecido por estas fechas, entonces, es mejor tener precaución a la hora de invertir. Es mejor pedir una asesoría y estar muy seguro de lo que hagas para no arrepentirte y después generar un hueco en tus finanzas. Es clave que no te guardes cualquier duda, si tienes una pregunta, hazla. Podría salvarte la vida y el bolsillo.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Mercurio será muy positivo para los nacidos bajo este signo, en especial en el plano afectivo y del amor. Después de varias situaciones difíciles, has conseguido madurar y posterior a este mercurio retrógrado, sentirás que podrás atraer mucho más y a quienes ya estén en pareja, la fortalecerán. Los solteros podrán recuperar su confianza y tener suerte.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Puede que pases por algunos malestares en tu salud, pero es porque necesitas descanso y prestarle atención. Haz ejercicio, descansa y aliméntate lo mejor posible. El estrés puede jugar en tu contra y lo mejor es que te adelantes. Ojo con las caderas.

Acuario

Del 20 de enero al 18 de febrero

La confianza y vanidad se fortalecerán, para bien. Esto ayudará a que tengas nuevas oportunidades y relaciones o conexiones con otros, y antes de que acabe el año, podrás estar motivado a enfocarte en tus amigos y vida afectiva. Esto está bien porque ha estado algo descuidado.

