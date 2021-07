Estos son los signos zodiacales de los asesinos seriales más peligrosos

El signo zodiacal puede indicarnos ciertos rasgos de nuestra personalidad. Y aunque parezca una coincidencia, además de las condiciones sociales y de infancia que comparten, varios asesinos seriales tienen en común también su signo zodiacal.

Te puede interesar: Los 5 signos zodiacales que superan más rápido las rupturas amorosas

De hecho, de acuerdo con David Jester, un escritor británico, autor de libros como “The clinic” y “This is how you die”, Tauro es el signo con mayor número de homicidas seriales. En un estudio que realizó el británico durante dos años, Jester encontró que muchos delincuentes de este tipo nacieron entre el 20 de abril y el 20 de mayo.

El listado que respalda sus afirmaciones está compuesto por algunos de los más reconocidos y crueles asesinos: Michael Ryan, ejecutor de la masacre en Hungerford; David Copeland, conocido como London Nail Bomber; Karla Homolka, homicida de niños en Canadá; Albert Fish, el asesino caníbal conocido como ‘el lobo feroz de Wysteria’ y muchos más.

Sin embargo, cabe resaltar, que aunque existe una predominancia de Tauro, este no es el único signo zodiacal bajo el cual han nacido temerosos homicidas. Aquí hacemos una breve lista:

Aries

John Reginald Christie: nació en 1899 y falleció en 1953 en Reino Unido. Fue un asesino en serie activo entre 1940 y 1950. Christie mató a al menos seis mujeres, incluyendo a su esposa, y a la mayoría las estranguló.

Tauro

H.H. Holmes: nació en 1861 y falleció en 1896 en Estados Unidos. También fue conocido como el doctor Henry Howard Holmes. Este hombre confesó haber asesinado a 27 mujeres.

Géminis

Jeffrey Dahmer: nació en 1960 y murió en 1994 en Estados Unidos. Dahmer fue apodado como “el caníbal de Milwaukee”. Asesinó a 17 hombres entre 1978 y 1991.

Cáncer

Robert Maudsley: nació en 1953 y actualmente se encuentra confinado en Wakerfield en una celda de vidrio construida especialmente para él. Fue recluido en este lugar por haber asesinado a cuatro personas. Tres de los asesinatos los cometió en la cárcel y aseguró que se comió el cerebro de uno de ellos. Así fue que se ganó el apodo de “Aníbal el caníbal” y por lo que fue puesto en detención en solitario.

Lee también: ¿Cuáles son los signos zodiacales más peligrosos?

Leo

Myra Hindley: Nació en 1942 y falleció en 2002 en Reino Unido. Fue una famosa asesina en serie y cómplice de su novio Ian Brady. Murió a causa de una infección pulmonar.

Virgo

Albert DeSalvo: nació en 1931 y murió en 1973 en Estados Unidos. Este hombre confesó ser “el estrangulador de Bostón”, responsable de la muerte de 13 mujeres.

Libra

Beverley Allitt: nació en 1968 y se encuentra recluida en el Rampton Secure Hospital. Allitt era una enfermera que utilizó sustancias y medicinas como insulina para inducir paros cardiacos en niños. Cuatro de ellos fallecieron y cometió sus crímenes durante 60 días. Fue condenada a 13 cadenas perpetuas.

Escorpión

Robert Pickton: nació en 1949 y se encuentra actualmente detenido en una prisión en Canadá. Pickton era un granjero criador de cerdos, en cuya propiedad se hallaron numerosos restos de cuerpos humanos y fotografías de ellos. Pickton fue condenado por seis asesinatos en segundo grado y a cadena perpetua sin libertad condicional.

Sagitario

Ted Bundy: nació en 1946 y murió en 1989 en Estados Unidos. Confesó haber matado a 30 mujeres. El FBI comprobó que Bundy asesinó a 36 mujeres. En Netflix se puede ver una película sobre su vida. La cinta se llama “Ted Bundy: durmiendo con el asesino”.

Capricornio

Harold Shipman: conocido como “el matador”, nació en 1946 y falleció en 2004 en Reino Unido. Fue un médico acusado de matar a más de 200 de sus pacientes. Fue condenado a 1000 años de prisión con cadena perpetua.

Lee también: Los más sexys: estos son los signos zodiacales que encienden la llama de la pasión

Acuario

Luis Alfredo Garavito: este asesino y pedófilo colombiano nació en 1957 y se encuentra recluido en una prisión de máxima seguridad en Valledupar. Conocido como “la bestia”, este hombre abusó sexualmente y asesinó a 172 niños.

Piscis

John Wayne Gacy: nació en 1942 y murió en 1994 en Estados Unidos. Fue apodado como “el payaso asesino” y el responsable de la violación y asesinato de 33 hombres.