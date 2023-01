Horóscopo: Estos son los signos zodiacales que no les gusta los perros

Adoptar o tener un perro requiere de muchos factores para mantenerla saludable y feliz. Es una labor que necesita paciencia, comprensión y amor hacia nuestras macotas para que lleven una vida llena de salud y bienestar.

Para ciertos signos los perros son su amor de la vida y su manera de agradecer que pueden cuidar de ellos y de experimentar un amor diferente, sin embargo, para otros, estos animalitos pueden generarles estrés y rechazo.

Signos a los que no les gustan los perros

Según la astrología, hay personas, que según su signo prefieren que su perro sea tranquilo y que no genere grandes inconvenientes mientras está en crecimiento o se queda en casa. Mientras que otros simplemente no los soportan ¿Qué signos hacen parte de esa lista?

Te contamos qué signos simplemente no se llevan bien con un perro ni con su energía.

Tauro

Las personas nacidas bajo el signo Tauro se les caracteriza en el horóscopo como los rutinarios y los que se quedan en la monotonía. Su mayor secreto es que les da miedo enfrentarse a salir de su zona de confort o arriesgarse demasiado.

Teniendo en cuenta ello, sus animales no son los perros ya que ellos necesitan rutinas y ciertos cuidados para los que Tauro no tiene el tiempo. A ellos no les gusta adaptarse a nadie y por eso una tortuga sería la mejor opción.

Géminis

En el horóscopo, los Géminis son personas muy alegres y cariñosos. Sin embargo, los perros no son la mejor opción a la hora de convivir con un animal pues podrían llegar a retarlos de tal manera que o los aman o los sacan de su hogar.

Por eso, para este signo un gato siamés sería una mascota perfecta.

Virgo

Siendo el perfeccionista de los signos, Virgo puede caer en obsesiones de todo tipo: desde la obsesión por el orden o la limpieza, hasta la obsesión por los detalles.

Justamente por estos detalles que a este signo le costaría mucho convivir con un perro, pues se sentiría muy invadido la mayor parte del tiempo y su inteligencia emocional no le ayudaría para aceptarlo.

Escorpio

En cuestión de sentimientos siempre buscarán los extremos en la relación, o te amarán con locura o el odio se percibe con solo mirarlos.

Esta y otras razones ayudan para que este signo no sea uno de perros, pues su paciencia se pondrá al límite y su amor por ellos los podría hacer sufrir demasiado si llegara a perderlos.

Capricornio

Los Capricornio son regidos por Saturno, el planeta que representa la disciplina, las estructuras y el karma, por ello los perros no son la mejor opción en cuanto a mascotas para este signo.

Para este signo la mascota ideal sería un gato Persa pues son tan independientes que no tendrán que preocuparte mucho por ellos.