Fechas de los signos: ¿Cuál es la fecha de Aries y qué características tiene?

Aries: La sabiduría de los Aries es particular, pues no suelen actuar con prudencia o sosiego. Su sabiduría se relaciona con las múltiples experiencias que han vivido, lo que los hace ideales para pedir consejo y recibir una perspectiva diferente. Aunque las personas nacidas bajo este signo aman la diversión, son capaces de diferenciar entre la responsabilidad y el placer. Así que son muy buenos para distinguir el bien del mal. Los Aries son el tipo de amigo al que se acude cuando ya no se sabe qué hacer.

Foto: Pexels