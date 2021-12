Galería: conoce los 4 signos más generosos del zodiaco

Leo: Si bien los Leo son vanidosos y egocéntricos, sin embargo, no son egoístas. Por el contrario, son personas muy generosas que no escatiman en gastos o tiempo para apoyar a los demás. No dudan en ningún momento el ayudar a quien lo necesite y les encanta llenar de obsequios a sus seres queridos. Los Leo procuran que sus amigos y familiares siempre estén bien, por lo que se toman muy en serio el papel de protectores. Ante cualquier pedido de apoyo, las personas nacidas bajo este signo serán las primeras en ofrecer lo que sea que se requiera.