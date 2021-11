Galería: conoce los 4 signos más realistas del zodiaco

Leo: Los leones del zodiaco suelen ser muy seguros de sí mismos, lo que pareciera ir en contravía de su realismo. Sin embargo, saben de qué son capaces y no dudan en realizar proyectos de gran envergadura siempre teniendo en cuenta los límites. Si bien las emociones pueden dominarlos, los Leo pueden discernir entre lo que es posible y lo que no. Por lo que al momento de tomar decisiones lo hacen con la cabeza y no con el corazón. Son personas tenaces y realistas a la hora de conseguir lo que desean.