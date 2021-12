Galería: conoce los 5 signos más impuntuales del zodiaco

Piscis: Los Piscis no son amantes de los horarios estrictos y más bien son relajados con la forma en que trabajan y estudian. Sin embargo, esto se convierte en un problema cuando deben cumplir con horas y fechas de entrega. Además, tampoco les gusta que los presionen. Entonces no servirá de mucho que les recuerdes que deben estar a cierta hora porque ellos manejan su tiempo de forma autónoma. Los horarios no son una norma que los Piscis cumplan con facilidad.