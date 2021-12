Galería: descubre cuáles son los 4 signos más traviesos del zodiaco

Acuario: Los Acuario son personas muy sensatas que se caracterizan por no ser muy sociables. Sin embargo, con sus amigos y familiares, las personas nacidas bajo este signo son muy divertidas y alegres. Disfrutan de hacer bromas para hacerlos reír y sacarles sonrisas. Sin embargo, si se dan cuenta que a alguien no le gustan sus travesuras, rápidamente dejarán de hacerlo para no incomodar. Saben hasta qué punto ser bromistas y que eso no afecte sus relaciones de amistad y familiares.