Galería: descubre los 4 signos más irresponsables del zodiaco

Piscis: Los Piscis no es que sean irresponsables porque deseo propio sino porque su memoria no es tan buena. Saben que tienen ciertas responsabilidades, pero no recuerdan la fecha en que deben hacer ver los resultados. Por esto se ganan la mala fama de irresponsables. Una vez se dan cuenta que un evento o una actividad está próxima a llegar, se ponen las pilas y corren para alcanzar a hacerlo a tiempo. Sin embargo, esa técnica no siempre funciona. En otras ocasiones, puede que los nacidos bajo este signo pierdan la motivación y que por eso dejen de hacer las cosas.