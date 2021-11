Galería: descubre los 4 signos más sarcásticos del zodiaco

Escorpio: Las personas nacidas bajo este sigo suelen tener un humor negro que no todo el mundo entiende. Parte de esto es utilizar el sarcasmo para bromear con los demás. Sin embargo, en muchas ocasiones su sarcasmo llega a herir. Su ironía es tal que las personas se sienten ofendidas y pueden preferir no tener una relación cercana con los Escorpio. Pueden hacer comentario como “¡Has limpiado tu habitación! Me duelen los ojos de lo reluciente que quedó”.