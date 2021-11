Galería: descubre los 5 signos más arriesgados del zodiaco

Leo: Las personas nacidas bajo este signo son temerarias por naturaleza. Y no es que no sientan miedo, si no que esto los impulsa a superar obstáculos y problemas por los que muchos desistirían. Su valentía puede llegar a ser riesgosa, pues no miden muy bien los resultados a largo plazo. Además, como líderes, apuestan por jugadas riesgosas en sus lugares de trabajo. La mayoría de veces terminan teniendo buenos resultados, aunque su equipo tema que no conseguirán las metas propuestas por los leones.