Galería: estos son los 4 signos más crueles del zodiaco

Escorpio: Los Escorpio se caracterizan por su frialdad y desconfianza. Si no te has ganado la confianza de las personas nacidas bajo este signo, lo más probable es que te conviertas en objeto de sarcasmo, burlas y chistes. Otra razón por la que los Escorpio pueden ser crueles a propósito es si los heriste. En ese caso, no escatimarán en mostrarte su desprecio y lastimarte. Lo harán con comentarios malintencionados y utilizando tus debilidades.