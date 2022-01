Galería: ¿Sabías que estos son los 4 signos más enérgicos del zodiaco?

Capricornio: Aunque no lo parezca, los Capricornio son personas a las que les encanta construir. Esto lo manifiestan a través del trabajo, por lo que en sus oficinas serán las personas con mayor energía y ganas de lograr las metas corporativas. Son individuos muy trabajadores que no se rinden hasta conseguir todo lo que se han propuesto. Su energía no se agota, incluso en los momentos más difíciles y oscuros. Se esfuerzan todo el tiempo.